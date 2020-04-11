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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт готовится стать отцом

11.04.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Актёр Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», и его девушка Джорджия Грум скоро станут родителями.

Как сообщает Just Jared, представитель пары подтвердил информацию, что Грум беременна. Сейчас актёры заняты подготовкой к своей особенной новой роли и просят всех уважать их право на личную жизнь.

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт готовится стать отцом
Фото: Backgrid 

Гринт и Грум начали встречаться в 2011 году. В прошлом году ходили слухи, что пара может пожениться, однако актёры ничего не говорили по этому поводу. Кроме того, Руперт долгое время не называл имя избранницы, с которой встречался. Вместо этого актёр рассказывал, что для него в девушке важнее всего отличное чувство юмора.

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт готовится стать отцом
Фото: Backgrid 

О своём желании завести ребёнка Гринт заговорил после 30-летия. По словам британца, он и дальше планирует жить спокойно, играть интересных персонажей и улучшать актёрское мастерство, однако теперь ему захотелось стать отцом.

Кстати, есть и другие актёры «Гарри Поттера», которые не любят афишировать свою жизнь.

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Люди в материале: Руперт Гринт, Джорджия Грум

 
 
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Новости Великобритании. Актёр Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», и его девушка Джорджия Грум скоро станут родителями. Как...
 
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