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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт готовится стать отцом
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Актёр Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», и его девушка Джорджия Грум скоро станут родителями.
Как
Гринт и Грум начали встречаться в 2011 году. В прошлом году ходили слухи, что пара может пожениться, однако актёры ничего не говорили по этому поводу. Кроме того, Руперт долгое время не называл имя избранницы, с которой встречался. Вместо этого актёр рассказывал, что для него в девушке важнее всего отличное чувство юмора.
О своём желании завести ребёнка Гринт заговорил после 30-летия. По словам британца, он и дальше планирует жить спокойно, играть интересных персонажей и улучшать актёрское мастерство, однако теперь ему захотелось стать отцом.
Кстати, есть и другие актёры «Гарри Поттера», которые не любят афишировать свою жизнь.
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Новости Великобритании. Актёр Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», и его девушка Джорджия Грум скоро станут родителями. Как...
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