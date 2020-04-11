BuzzFeed , Zoom перестанет работать на корпоративных ноутбуках Google, при этом сотрудники смогут общаться в сервисе с друзьями и близкими через веб-интерфейс или с телефона. В условиях нарастающей «удаленки» в марте Zoom’ом пользовалось 200 млн человек ежесуточно. За последние три месяца этот показатель вырос в 20 раз. Как сообщает, Zoom перестанет работать на корпоративных ноутбуках Google, при этом сотрудники смогут общаться в сервисе с друзьями и близкими через веб-интерфейс или с телефона. В условиях нарастающей «удаленки» в марте Zoom’ом пользовалось 200 млн человек ежесуточно. За последние три месяца этот показатель вырос в 20 раз.





В Zoom проблему недостаточного уровня безопасности не отрицают. Глава компании Эрик Юань отмечает, что в последнее время основные усилия были сосредоточены на обеспечении устойчивой работы приложения. Вопрос защиты данных уже решается, звонки в сервисе будут идти со сквозным шифрованием. Однако это произойдет через несколько месяцев. Интересно, что руководить процессом будет экс-шеф службы безопасности Facebook Алекс Стамос.





В свою очередь, Mail.ru Group, похоже, выбрала весьма удачное время для перезапуска старой доброй «аськи». Созданный на базе ICQ мессенджер ICQ New доступен для скачивания с начала этой недели. С учетом нынешней ситуации акцент в новой версии сделан на групповые аудио- и видеозвонки до 30 человек. Кроме того, искусственный интеллект позволил добавить возможность быстрых ответов, автоматическую расшифровку голосовых сообщений и поддержку платформы для создания ботов.





Источники и эксперты в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» предполагают, что ICQ New конкурировать с лидерами рынка будет непросто. Согласно январским данным Mediascope, в топ-3 по размеру аудитории в России входят WhatsApp, Viber и Telegram. Их месячная аудитория — 68, 34 и 22 млн пользователей соответственно старше 12 лет. Позиции ICQ куда скромнее — 439 тыс. пользователей.





Ряд экспертов считают перспективным ориентировать ICQ New на определенную нишу и дифференцировать по аудитории. Кстати, Mail.ru Group ранее запускала и другие мессенджеры. В 2017-м — TamTam, у которого в январе было 295 тыс. пользователей, а в прошлом году — корпоративный MyTeam.



