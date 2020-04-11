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Пропавшая в Толочинском районе 14-летняя школьница вернулась домой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Толочинском районе найдена пропавшая 9 апреля Надежда Щербенок.
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Ночью 10 апреля Надежда вернулась домой. С подростком всё в порядке, её здоровье вне опасности.
Ранее стало известно, что пропала 14-летняя жительница деревни Заболотье. Предполагалось, что она могла уйти вместе с 55-летним односельчанином.
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Новости Беларуси. В Толочинском районе найдена пропавшая 9 апреля Надежда Щербенок. Как сообщает МВД Беларуси, 14-летняя школьница ушла из дома и уехала с...
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