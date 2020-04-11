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Соцзащита вернула многодетной семье больше 5 тысяч рублей пособия, которые отказывалась выплачивать полгода

11.04.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многодетной семье с больной раком дочерью в соцзащите выплатили 5147 рублей пособия, которые не платили девять месяцев. Вернуть положенные законом деньги родители Артем и Ольга Головий пытались полгода. Историю семьи, подавшей в суд на соцзащиту, мы рассказали менее недели назад.


Фото: Марина Суханова

Из-за онкологии 11-летней дочери Мелании они попали в отдельную категорию семей, которой полагаются определенные выплаты, включая пособия на каждого ребенка старше трех лет. Сначала деньги платили, а потом — перестали. За девять месяцев родители недосчитались более пяти тысяч рублей. Оказалось, выплату нужно было переоформлять каждый год, а семья обратилась в соцзащиту на 2,5 месяца позже установленного срока. При этом о необходимости переоформлять пособие семью не уведомили.

Неоднократные жалобы в управление социальной защиты администрации Фрунзенского района не привели к положительному результату. Семья обратилась за помощью в суд и СМИ. Через день после выхода материала на TUT.BY матери пятерых детей позвонила заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ирина Дудка.

— Она любезно общалась с нами, — вспоминает Ольга. — Сказала, что по нашему вопросу скоро будет принято решение, и, скорее всего, все будет хорошо. Потом стала спрашивать, какими правами мы уже воспользовались.

В разговоре выяснилось, что семья также имела право на единовременную адресную социальную помощь, социальное такси и лагерь для детей с инвалидностью, о которых ранее также ничего не слышали от соцзащиты своего района.

— Мы этого не знали, хотя уже третий год лечим ребенка, — возмущен Артем. — Спрашивается: кто должен был проинформировать нас два года назад. Ведь мы могли уже два таких заявления написать и получить эти выплаты. Ирина Николаевна объяснила, какие документы необходимо собрать и куда обратиться, чтобы нам выплатили государственную адресную социальную помощь, а также извинилась за своих коллег, которые не проинформировали нас своевременно о наших правах — улыбаясь, отметила Ольга.

В четверг, 9 апреля, с семьей связались сотрудники социальной защиты Фрунзенского района и пригласили забрать деньги. В решении сказано, что комиссия признала причину несвоевременного обращения за назначением пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей за период с 1 января по 18 сентября 2019 года уважительной, принимая во внимание занятость мамы по уходу за несовершеннолетними детьми, а также постоянное выполнение медицинских показаний по лечению ребенка-инвалида Мелании и учитывая тяжесть ее заболевания.

В итоге родители получили 5147 рублей. Отмечают, что «после полугода борьбы сил радоваться не осталось».

— Так быть не должно, — делится своим мнением Артем Головий. — Люди в таком положении, как мы, не должны проходить параллельно с лечением такое тяжелое общение с соцзащитой. То, что они нас не информируют, это неправильно. Так я и сказал, когда мы забирали деньги. Придумайте механизмы, чтобы своевременно и качественно помогать людям, чтобы деньги получали не через суд, а сразу, по факту их необходимости. Мы очень благодарны юристу Даниле Смольскому, который полгода нас консультировал, составлять нужные документы, сопровождал в суде и подсказывал, как защитить свои права. И благодарны TUT.BY, ведь, если бы этот вопрос не осветили, возможно, он бы так и не решился.

Так как ситуация разрешилась, семья собирается отозвать жалобу из суда. Однако на этом их борьба не заканчивается. В будущем Артем вместе с юристом думают обратиться в Конституционный суд, чтобы повлиять на ситуацию в целом и привлечь внимание вышестоящих органов к проблеме. Теперь же Артем и Ольга намерены разобраться по поводу выплаты единовременной адресной социальной помощи за предыдущие два года, о которой узнали только сейчас.

 
 
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Многодетной семье с больной раком дочерью в соцзащите выплатили 5147 рублей пособия, которые не платили девять месяцев. Вернуть положенные законом деньги родители...
 
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