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Страны G20 не согласовали сокращение добычи нефти
Источник материала: Партизан
Завершились переговоры по энергетике Большой двадцатки. Во время встречи, которая проходила в формате вебинара, ожидаемый вопрос о добровольном сокращении добычи нефти даже не поднимался, сообщает
Конференция по энергетике G20 состоялась сразу после встречи стран ОПЕК+, которые договорились о совместном сокращении нефтедобычи сроком на 2 года.
О том, что сокращать производство нефти на переполненном рынке следует не только ОПЕК, на открытии заседания G20 заявил саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман.
Однако в итогах встречи не содержалось информации о конкретных квотах по сокращению добычи. Отмечается, что этот вопрос даже не поднимался для обсуждения. Кроме того, некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на рынке нефти.
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Завершились переговоры по энергетике Большой двадцатки. Во время встречи, которая проходила в формате вебинара, ожидаемый вопрос о добровольном сокращении добычи...
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