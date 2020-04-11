В Лидском районе пенсионер более трех месяцев расплачивался за продукты, используя карточку умершего человека

Источник материала: Вороновская газета





Практически в каждую милицейскую сводку попадают факты кражи денег с банковских карт . Однако очередной случай из Лидского района имеет особенность: средства исчезали со счета уже умершего человека, пишет «Лідская газета».

Нарушителем же закона оказался 71-летний березовчанин. Видимо, он не знал, что безналичные операции, совершенные в магазине, можно отследить. С ноября 2019 года до середины февраля 2020-го пенсионер расплачивался за продукты в агрогородке Гончары чужой банковской картой и за это время похитил 640 рублей.А 44-летняя лидчанка, к слову, социальный работник по уходу за инвалидом, «взяла» с карт-счета механика завода электроизделий 1 100 рублей. Причем саму карточку она похитила чуть ранее. Видимо, в последнее время в жизни женщины вообще ничего не ладится, ведь еще в сентябре прошлого года она привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.

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