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Вплоть до летального исхода: продукты, которые опасно греть в микроволновке

11.04.2020 10:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вплоть до летального исхода: продукты, которые опасно греть в микроволновке

Микроволновка - это настоящая палочка-выручалочка для многих занятых людей. Ведь в ней можно очень быстро разогреть, разморозить и даже приготовить еду. Однако далеко не все знают, что некоторые продукты могут превращаться в настоящий яд после микроволновки. Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи, перечислила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Как уточнила врач, в микроволновке пища не только теряет полезные свойства, но даже может становиться ядовитой. Так, в микроволновке нельзя разогревать продукты с полиненасыщенными жирными кислотами. Например, нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген. Не стоит в микроволновой печи жарить продукты, они могут нанести вред организму.

Также медик не рекомендует разогревать таким способом зелень и корнеплоды: шпинат, петрушку, сельдерей, щавель, свеклу, редис, морковь. При нагреве содержащиеся в них нитраты превращаются в нитрозамин. Данное органическое соединение токсично и представляет собой канцероген.

Помимо этого, нельзя пользоваться СВЧ-печью для разогрева переохлаждённых диетических напитков. Дело в том, что при нагревании содержащийся в них заменитель сахара превращается в формальдегид, который очень опасен для здоровья. По словам Соломатиной, его можно сравнить с мышьяком. Если такой напиток выпьет ребёнок, то возможен летальный исход. Признаки отравления в таком случае будут следующими: головная боль, головокружение, общая слабость, бледность, тошнота, затруднённое дыхание, кашель, боль в животе, почечная недостаточность.

Также доктор добавила, что не стоит подогревать грудное молоко для младенца. Оно содержит ненасыщенные кислоты, которые потом видоизменяются. Помимо этого, в микроволновке погибают полезные бактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах.

Также диетолог посоветовала не охлаждать рыбу и мясо, размороженную в СВЧ-печи. Продукт может быстро испортится. А отравление рыбой — одно из самых тяжёлых.

Не следует подогревать в мироволновке шоколадные батончики. Химические вещества, которые содержатся в его составе, могут сделать батончик невкусным и, возможно, ядовитым.

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Микроволновка - это настоящая палочка-выручалочка для многих занятых людей. Ведь в ней можно очень быстро разогреть, разморозить и даже приготовить еду. Однако...
 
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