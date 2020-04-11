Девушка, которая просила милостыню, стала богатой благодаря одному фото

Источник материала: ОНТ

Жительница Филиппин Рита Гавриола, просившая милостыню, попала в объектив фотографа. Это полностью изменило ее жизнь, пишет издание Oddity Central.

Удивительная история произошла в мае 2016 года. На фестиваль в филиппинском городе Люкбан приехал фотограф Тофер Квинто Бургос. Он сфотографировал 13-летнюю девочку Риту Гавриолу, которая просила милостыню на улице. Рита из бедной семьи. Девочка пыталась помочь родителям. Мама занимается воспитанием шестерых детей, а папа работает уборщиком мусора.

Бургос опубликовал фото подростка в сети. Это изменило всю ее жизнь. Интернет-пользователи пришли в восторг от внешности Риты, снимок быстро стал вирусным.

Природная красота юной жительницы Филиппин привлекла внимание многих модных брендов. Они предложили девушке работу модели. Сейчас Риту приглашают на интервью, съемки в журналах и телешоу. Несмотря на популярность, девушка занимается образованием. На свой доход Рита построила для семьи новый дом.

ФОТО: Рита Гавриола / Facebook

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