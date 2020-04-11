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В Бресте при столкновении иномарок пострадали двое детей и женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 10 апреля в Бресте столкнулись две иномарки.
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В аварии получили травмы 11-летняя девочка и 63-летняя женщина, которые находились в Volkswagen, а также 8-летний пассажир Ford. Все пострадавшие госпитализированы. Водители были трезвыми, не пострадали.
Отмечается, что все находившиеся в машинах взрослые были пристёгнуты ремнями безопасности, а дети были в автокреслах, благодаря чему удалось избежать тяжёлых травм.
К месту ДТП выезжали медики и сотрудники ГАИ.
На неделе в Минске столкнулись BMW и Volkswagen.
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Новости Беларуси. Вечером 10 апреля в Бресте столкнулись две иномарки. Как сообщает МВД Беларуси, 71-летний водитель Ford двигался по улице Катин Бор. При пересечении...
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