Яблоневый цветоед атакует: проснулся самый опасный враг яблонь и груш

уверен эксперт Interfax.by кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук. Если не оградить от него свои плодовые деревья и малину, можно через несколько месяцев остаться без урожая или сильно его подпортить. И исправить что-либо в мае или в июне будет уже невозможно,эксперт Interfax.by кандидат сельскохозяйственных наук





Жук размером 3,5-5 мм, темно-бурый, покрыт тонкими серыми волосками; снизу надкрыльев — коса света поперечная полоса с четкой темной каймой; головотрубка длинная, темная, слабовогнутая; коленчатые усики и ноги черно-бурые. Яйцо вытянутое, водянисто-белое, длиной 0,5-0,8 мм. Личинка размером 5-6 мм, изогнутая, безногая, жёлто-белая, суженная к заднему концу, с небольшой темно-коричневой головой. Куколка — 4-6 мм, бледно-жёлтая, с 2-мя шипиками на конце брюшка.





Яблоневый цветоед может повреждать яблоню, грушу, малину. Зимуют неполовозрелые жуки в трещинах и щелях коры, в почве у корневой шейки на глубине 2-3 см, под опавшими листьями. Выход жуков с мест зимовки начинается при средней за сутки температуре 6 °С. При 8-10 °С происходит групповое заселение деревьев и активное питание жуков.





Во время распускания плодовых почек происходит спаривание. В период обнажения соцветия яблони и до разрыхления бутонов — активное откладывания яиц. Во время откладывания яиц самка предпочитает бутонам периферийной части кроны дерева, что увеличивает вредоносность, потому как данная часть кроны даёт качественные плоды. Самка выгрызает в бутоне отверстие и кладет яйцо, размещая его между тычинками. Отверстие закрывает пробочки из экскрементов. В зависимости от погоды и скорости развития бутонов откладывания яиц продолжается.









Каждая самка, добравшись до кроны яблони, находит нераспустившиеся бутоны и откладывает в них яйца. Количество их может колебаться в районе от 50 до 100 штук. А так как насекомое откладывает по одному яйцу в почку, то и получается, что сразу одной особью повреждается большое количество цветов. Через 4-8 суток возрождаются личинки, которые заканчивают собственное развитие за 15-20 суток, проходя три возраста. Личинки окукливаются там же, в середине повреждённого бутона. Питаясь тычинками и пестиками, они полностью выедают внутренности нераспустившегося цветка. Кроме того, выделения личинок и сок растения склеивают лепестки нераспустившегося бутона и он так и остаётся на этой стадии, постепенно темнея, как бы обожженный огнём, становясь похожим на колпачок.













Развитие куколки при температуре 15-18 °С продолжается 9-11 суток, при температуре 20-22 °С — 8 суток. Получившиеся жуки находятся в середине бутона до отвердевания покровов, потом прогрызают отверстие в колпачке с высохших лепестков и выходят наружу. Групповой выход жуков отмечается через 8-12 дней после завершения цветения, приблизительно в третьей декаде мая.





В течении 20-25 суток жуки выгрызают очень маленькие язвы на плодах, скелетируют листьев. В июле, с приходом сухой и жаркой погоды, скрываются в щелях и трещинах коры, разветвлениях ветвей. Осенью жуки переходят в места зимовки.





На то, что этот вредитель поселился в саду, указывают такие признаки – не раскрывшиеся вовремя почки, имеющие бурый цвет на фоне весенней зелени. Они могут выделять сок, а если срезать почку и рассмотреть её под лупой, то можно заметить небольшое отверстие, в котором жук успел отложить яйца. Весной, когда длительное время сохраняется прохладная температура и влажность воздуха высокая, цветоед может повредить от 70 до 100% бутонов. И наоборот, чем суше и теплее весна, тем вредитель менее активный.

Методы борьбы с яблоневым цветоедом

Своевременно и грамотно проведенные агротехнические мероприятия значительно повышают устойчивость растений к повреждению цветоедом яблонным. К агротехническим мерам борьбы относится в первую очередь правильный выбор места закладки сада – вдали от дикорастущих плодовых деревьев. Своевременный уход в виде рыхления приствольных кругов, уничтожения опавшей листвы, удаления больных и сухих ветвей приводит к значительному снижению численности вредителя.

Ловчие пояса

Ранней весной у основания штамба выкладывают ловчие пояса. Они могут быть сделаны из тряпок (например, из старой рубашки, мешковины) из соломы и других материалов, пропыленные порошками инсектицидных препаратов. Не стоит использовать синтетические материалы, так как они плохо подходят для этих целей. Снимают такой пояс только после окончания цветения.





В качестве ловушки применяют и клеевые пояса. Их крепят непосредственно на ствол дерева. Преодолеть такую преграду долгоносик не может и погибает от отсутствия пищи.

Стряхивание

Как только температура воздуха в утренние часы прогреется до восьми градусов, целесообразно проводить стряхивание. Процедура достаточно проста. Под деревом настилают брезент, плёнку или большую мешковину и длинным шестом начинают легонько стучать по скелетным веткам яблони. Чтобы не травмировать дерево можно к концу палки примотать мешковину и закрепить её шпагатом. Долгоносики падают на плёнку. Остаётся только их собрать и уничтожить, бросая в ведро с солёной водой, керосином или соляркой. Это мероприятие целесообразно проводить в утренние часы в период выхода насекомых из состояния зимнего покоя при температуре воздуха ниже 10°C. До цветения деревьев рекомендуется проведение 3–4 процедур стряхивания.

Химический способ

Как только температура воздуха повысится до 10 градусов, то эффективности от такой операции не будет — цветоеды начинают летать. Тогда переходят к применению химических средств защиты





Несмотря на некоторые негативные факторы, до сих пор считается самым эффективным. Для уничтожения яблонного цветоеда применяют опрыскивания кроны и штамбов деревьев биологическими пестицидами, пиретроидами, неоникотиноидами, фософорганическими соединениями.









Согласно "Государственного реестра средств защиты растений" за 2017 год приводим список инсектицидов, разрешенных для применения на яблоне и груше против яблоневого цветоеда и других вредителей в условиях Беларуси.





В скобках указаны нормы расхода препарата в л/кг на гектар. Рабочий раствор готовится из расчета 200-300 л воды на гектар.





Полный список включает: Актара, ВДГ (0,12-0,14), Фастак, КЭ (0,15-0,2), Децис Эксперт, КЭ (0,075-0,125), БИ-58 новый, КЭ (0,8-2,0), Рогор-С, КЭ (1,0-1,5), Модерн, КЭ (0,8-2,0), Кинфос, КЭ (0,25-0,4), Новактион, ВЭ (1,3), Фуфанон, КЭ (1,0), Маврик Вита, ВЭ (0,2-0,4), Аспид, СК (0,2-0,3), Вирий, СК (0,25-0,35), Калипсо, КС (0,2-0,3), Пиринекс супер, КЭ (1,5), Пондус, КС (0,2-0,3).

Биологический способ борьбы

против долгоносиков предусматривает привлечение в сад насекомоядных птиц. В первую очередь это синицы, а также поползни, горихвостки, мухоловки и прочие.





Перспективно изучение паразитов цветоеда яблонного. Это эфиальты из класса перепончатокрылых: Pimpla pomorum L., P. examinator F., P. sajor Stg.







