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«Крепость». Какую тактику использовали немцы при штурме Могилёва
Источник материала: СТВ
В Могилеве начались тягучие бои. Немцы пробивались в предполье города. И впервые за две недели войны встретили настолько упорное сопротивление. Каждую пядь земли приходилось брать невероятно высокой ценой.
Алексей Исаев, военный историк (Москва):
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В Могилеве начались тягучие бои. Немцы пробивались в предполье города. И впервые за две недели войны встретили настолько упорное сопротивление. Каждую пядь земли...
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