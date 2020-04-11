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«Крепость». Какую тактику использовали немцы при штурме Могилёва

11.04.2020 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Могилеве начались тягучие бои. Немцы пробивались в предполье города. И впервые за две недели войны встретили настолько упорное сопротивление. Каждую пядь земли приходилось брать невероятно высокой ценой. 

«Крепость». Какую тактику использовали немцы при штурме Могилёва

Алексей Исаев, военный историк (Москва):
Могилев оказался таким краеугольным камнем, в Могилеве собрались люди, готовые сражаться до конца. Если использовать терминологию, которая применялась немецким командованием во второй половине войны, у них была тактика, называлась она «крепости»  – фестер-плац, укрепленный пункт. Предполагалось, что такой укреппункт будет обороняться даже в условиях полного окружения до последней возможности. И не позволять сковывать войска противника, во-вторых, не позволять им пользоваться узлом дорог. И Могилев в 1941-м оказался такой крепостью. 

«Крепость». Какую тактику использовали немцы при штурме Могилёва

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Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Алексей Исаев

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве начались тягучие бои. Немцы пробивались в предполье города. И впервые за две недели войны встретили настолько упорное сопротивление. Каждую пядь земли...
 
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