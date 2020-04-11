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Как бороться с ржавчиной груш и грибковыми болезнями в саду?

11.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как бороться с ржавчиной груш и грибковыми болезнями в саду?
Известный на Гродненщине садовод-практик, автор книги «Приусадебное и промышленное садоводство» Михаил Сухоцкий поясняет, что ржавчина – базидиальный гриб. На листьях груши появляются подушковидные пятна, оранжевые или красноватые, округлые, на внешней стороне с мелкими точками, снизу со временем формируются выросты. Заражает грушу можжевельник, в тканях которого сохраняется многолетний мицелий. Споры разносятся в радиусе 40-50 километров и заражают грушу. Первые признаки заболевания на листьях груши бывают заметны в начале мая в виде мелких округлых зеленовато-желтых пятен. Пятна постепенно увеличиваются в размерах. Пораженная ткань листа вздувается. При сильном развитии болезни к концу июля поражаются все листья, и начинается массовое их опадение, что очень ослабляет дерево. Кроме листьев, поражаются плоды и побеги.
Устойчивых к ржавчине сортов пока нет. И бороться с болезнью можно только системными препаратами («Байлетон», «Топаз», «Топсин», «Хорус», «Делан», «Скор»). Обрабатывать необходимо особенно нижнюю часть их кроны.
Одной из важных мер борьбы является уничтожение кустов можжевельника, произрастающих вблизи плодовых насаждений. Необходимо также опрыскивать деревья медьсодержащими фунгицидами («Бордосская жидкость», «Азофос», «Хлорокись меди») перед цветением. Если в дальнейшем проводится обработка химикатами против мучнистой росы или парши, то дополнительно опрыскивать плодовые насаждения не нужно, поскольку препараты одновременно действуют и на ржавчину.
Как бороться с ржавчиной груш и грибковыми болезнями в саду?
Среди грибковых заболеваний яблонь и груш также распространена парша, поражающая листья, цветки, черешки листьев и плодов, плоды, а у груши еще и молодые побеги. Весной при переходе среднесуточной температуры выше 5 градусов  начинается развитие гриба, его споры подхватываются воздушными потоками и разлетаются на сотни километров. Следовательно, борьбу с паршой нужно начинать сразу после весеннего прорастания почек.

Яблони нередко поражает мучнистая роса. У молодых деревьев эта болезнь сдерживает прирост, снижает зимостойкость. Гриб зимует в живых почках яблони и начинает поражать молодые листья сразу после распускания почек. Одним из эффективных способов борьбы с мучнистой росой является вырезка больных побегов после распускания, когда заметны пораженные листья. Препараты «Скор», «Терсел», предназначенные для лечения грибковых заболеваний плодовых деревьев, можно использовать и против мучнистой росы.

#сад #огород #дача
Татьяна АРКАДЬЕВА
 
 
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Известный на Гродненщине садовод-практик, автор книги «Приусадебное и промышленное садоводство» Михаил Сухоцкий поясняет, что ржавчина – базидиальный гриб. На...
 
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