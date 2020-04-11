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БРПО приглашает школьников принять участие в онлайн-проекте «Проводи время по-пионерски!»

11.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Белорусская республиканская пионерская организация запускает 13 апреля на своей площадке в социальной сети «ВКонтакте» новый онлайн-проект для школьников «Проводи время по-пионерски!», сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО, секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

«13 апреля белорусская пионерия дает старт новому онлайн-проекту «Проводи время по-пионерски!». Он является логическим продолжением двух сезонов наших совместных с БРСМ «Клевых каникул» и также призван организовать для детей и подростков полезный и интересный досуг. Вместе с тем мы предлагаем теперь ребятам не чек-лист на неделю, а ежедневный комплекс разноплановых заданий, причем по расписанию с 10.00 до 21.00. Некоторые компоненты этого расписания меняться не будут, однако ежедневно будут вводиться новые», — рассказала Александра Гончарова.

Так, каждое утро ребятам предлагается начинать с экспресс зарядки «Движение — жизнь» под музыку. «Во время проекта мы узнаем увлечения ребят и их девизы по жизни, побываем в детско-юношеской виртуальной «Креатив лаборатории», оценим лайфхаки с кухни, танцевального марафона #танцуйсБРПО, домашнего боулинга и многое другое», — отметила координатор проекта. Главной патриотической составляющей онлайн-проекта «Проводи время по-пионерски!» станет челлендж #75Победа.

«Активность ребят мы увидим в официальном сообществе «БРПО — территория детства» в фотоотчетах в соцсети «ВКонтакте», на площадке которого и будет реализовываться наш проект. Кстати, одно из основных условий участия в нем — необходимо быть подписчиком нашей группы и предварительно пройти гугл-регистрацию. Такая форма апробирована на проектах БРПО, таких как «Вотчына.бай», «Пароль октябренок», тимуровской игре «ДобраДел» и позволяет оптимально коммуницировать с аудиторией и иметь обратную связь с ребятами, а также оперативно видеть общую картину, как выполняются задания проекта. Победитель будет определяться теперь по итогу каждого дня, а абсолютный — по итогу выполнения всех заданий за неделю. Традиционно для этого используем рандомный способ», — подчеркнула Александра Гончарова.

Онлайн-проект «Проводи время по-пионерски!» будет реализован БРПО с 13 по 19 апреля. Он направлен на формирование у школьников коммуникативных навыков в информационной среде и навыков безопасного нахождения в интернете. «Если этот проект будет востребован у ребят, мы обязательно его продолжим. У нас много интересных задумок по его реализации во время летних каникул», — добавила координатор проекта.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусская республиканская пионерская организация запускает 13 апреля на своей площадке в социальной сети «ВКонтакте» новый онлайн-проект для школьников...
 
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