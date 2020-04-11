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В средней школе №1 г. Дубровно шьют одноразовые медицинские костюмы

11.04.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В средней школе №1 г. Дубровно шьют одноразовые медицинские костюмы

10 апреля 2020 года в средней школе №1 г.Дубровно заработал импровизированный цех по пошиву одноразовых медицинских костюмов для местной больницы. За образец был взят костюм промышленного производства, по нему сделали лекала, немного модернизировали.  На данный момент на производстве костюмов задействовано 10 человек. 

На призыв о помощи в приобретении ткани и молний откликнулся директор ООО «Спантек», Туров Сергей Геннадьевич. Он поставит в школу 2 рулона ткани и молнии для пошива костюмов. Кроме того, помогают работникам и волонтёры. Приносят деньги на покупку материалов, готовят горячие обеды. 

На сегодняшний день (11.04.2020) пошито 36 костюмов. Раскроено 64 заготовки.

 

 

 
 
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10 апреля 2020 года в средней школе №1 г.Дубровно заработал импровизированный цех по пошиву одноразовых медицинских костюмов для местной больницы.
 
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