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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

11.04.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. У находящейся в медучреждении с пневмонией Надежды Бабкиной положительная динамика. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Дай бог, всё будет хорошо», – сказал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин. 

Ранее пресс-атташе театра Александр Велор пояснил, что Бабкина проходит лечение, но COVID-19 у певицы не выявлен. По словам Велора, Надежда Георгиевна в стабильном состоянии. 

Ранее появилась информация, что Бабкина была введена в искусственную кому.

Это было нужно для более эффективной работы аппарата ИВЛ – здесь подробности

Люди в материале: Надежда Бабкина, Антон Собянин, Александр Велор

 
 
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Новости России. У находящейся в медучреждении с пневмонией Надежды Бабкиной положительная динамика. Об этом сообщает РИА Новости.  «Дай бог, всё будет хорошо», –...
 
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