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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Источник материала: СТВ
Новости России. У находящейся в медучреждении с пневмонией Надежды Бабкиной положительная динамика. Об этом
«Дай бог, всё будет хорошо», – сказал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.
Ранее пресс-атташе театра Александр Велор пояснил, что Бабкина проходит лечение, но COVID-19 у певицы не выявлен. По словам Велора, Надежда Георгиевна в стабильном состоянии.
Ранее появилась информация, что Бабкина была введена в искусственную кому.
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Новости России. У находящейся в медучреждении с пневмонией Надежды Бабкиной положительная динамика. Об этом сообщает РИА Новости. «Дай бог, всё будет хорошо», –...
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