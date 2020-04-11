Около сотни снарядов нашли в Витебском районе





Фото УВД Витебского облисполкома





Снаряды времен Великой Отечественной войны были обнаружены 9 апреля. Так, днем в лесу возле агрогородка Копти прибывшая по сигналу группа разминирования в/ч 5524 нашла 68 минометных мин калибра 50 мм, шесть артиллерийских снарядов калибра 45 мм, а также гранату РГД-33 и 76 артиллерийских взрывателей. Спустя несколько часов в этом же лесу, но уже в районе деревни Косачи саперы достали из земли еще семь минометных мин калибра 81 мм и три артиллерийских снаряда.





Все боеприпасы обезврежены.





В УВД напоминают о необходимости проявлять повышенную осторожность при обнаружении подозрительных предметов. Особенно много боеприпасов времен войны находят на полях в период весенних полевых работ и в лесах с открытием сезона их посещений.



