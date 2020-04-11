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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11.04.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Горели фашистские печи,
Хлестали фашистские плети,
Кричали и плакали дети,
Сквозь слезы зовя матерей… (Т. Балакина)

Фашизм нанес человечеству страшный неповторимый удар. Война не щадила ни детей, ни стариков, ни женщин – гибли все не зависимо от возраста, пола, национальности. Больше всего людей погибло не на фронтах, а в лагерях смерти…

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память об Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.  11 апреля 1945 года были освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора, 22 апреля – узники Заксенхаузена, 29 апреля – Дахау, 30 апреля 1945 года – Равенсбрюка. 

Концентрационный лагерь Бухенвальд был построен близ города Веймара и начал функционировать 19 июля 1937 года. За 8 лет около 239 тысяч человек были узниками Бухенвальда. Вначале это были немецкие политзаключенные, позднее, в годы Второй мировой войны, представители многих других национальностей. Много заключенных погибло уже в период строительства лагеря, которое велось без использования механизмов. Заключенных беспощадно эксплуатировали также владельцы крупных промышленных фирм, чьи предприятия были расположены в районе Бухенвальда (Сименс, Юнкерс и др.).

Около 10 тысяч заключенных было казнено в Бухенвальде, в том числе почти 8,5 тысяч советских военнопленных. Всего же в Бухенвальде замучено 56 тысяч заключенных  18 национальностей. Особенно много заключенных погибло в филиале Бухенвальда – Дора, где в подземных помещениях изготовлялись самолеты-снаряды «Фау». По замыслам гитлеровцев, ни один из узников, занятых на строительстве подземного завода, а затем на работе в его цехах, не должен был выйти живым на поверхность. Все они считались носителями государственных тайн и заносились в особые списки главного управления имперской безопасности СС. Когда предприятие заработало, на нем действовало два конвейера: с одного сходили ракеты, с другого – несколько грузовиков ежедневно вывозили на поверхность трупы узников. Их сжигали в крематории Бухенвальда. По признанию бывших эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

В лагере Дора погибли десятки тысяч заключенных. Каждая собранная там ракета «Фау-2» стоила не менее 20 человеческих жизней. 4 апреля 1945 года, когда войска союзников подступили к Нордхаузену, охранники покинули Дору, расстреляв перед этим около 30 тысяч узников.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, успешно осуществили вооруженное восстание, обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны, взяли в свои руки руководство лагерем. Только через двое суток находившиеся поблизости американские войска добрались до лагеря. Осуществив восстание, узники Бухенвальда спаслись от уничтожения, так как гитлеровские власти накануне отдали приказ о физическом истреблении всех заключенных.

Кроме Бухенвальда и Дора существовали и другие концлагеря: Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Штутгоф, Дахау. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто, в которых содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран мира, 12 миллионов не дожили до освобождения, среди них – около 2 миллионов детей.

Для порабощения и уничтожения людей в Беларуси гитлеровцы создали систему концентрационных лагерей и тюрем, где без суда и определения сроков заключения находились десятки тысяч людей. Всего на территории Беларуси было свыше 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений для военнопленных, для гражданского населения, женских лагерей, пересыльных лагерей СС, гетто и других. 

Самым крупным не только в Беларуси, но и на всей оккупированной врагом территории являлся Тростенецкий лагерь смерти, в котором было уничтожено свыше 200 тысяч человек. По количеству уничтоженных он стоит на четвертом месте после Освенцима (уничтожено 4 млн. человек), Майданека (1 млн. 380 тыс. человек), Треблинки (около 800 тыс. человек). Тростенец был одним из первых лагерей уничтожения созданный в ноябре 1941 года. Здесь совершались массовые убийства людей, доставленных из лагерей, тюрем Беларуси, а также политических заключенных немецких тюрем и лагерей, евреев из Австрии, Германии, Польши, Чехословакии. Попавшие в этот лагерь жили не более 1—2 дней. Массовые расстрелы проводились в урочище Благовщина (с ноября 1941 года по октябрь 1943 года уничтожено 150 тысяч человек), затем расправы над мирным населением перенесли в урочище Шашковка около деревни Малый Тростенец (с октября 1943-го по июнь 1944 года уничтожено более 50 тысяч человек). Всего в тростенецком лагере было уничтожено 206 500 человек.

Не менее жуткие данные имеются в материалах Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками и о лагерях смерти на Пинских болотах, впоследствии объединенных общим названием Озаричи — по названию расположенного неподалеку поселка, где в марте 1944 года гитлеровцы держали за колючей проволокой более 50 тысяч измученных голодом, холодом и издевательствами женщин, стариков и детей. Люди, находившиеся там, заражались сыпным тифом и были преднамеренно обречены на смерть, сыграв в почти непроходимой эпидемиологической зоне роль живого щита перед наступающими войсками Красной армии.

И сегодня, 11 апреля, во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
Биографии этих людей — это настоящие уроки мужества для молодого поколения.

 
 
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Горели фашистские печи, Хлестали фашистские плети, Кричали и плакали дети, Сквозь слезы зовя матерей… (Т. Балакина) Фашизм нанес человечеству страшный
 
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