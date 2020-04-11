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В Лунинце проводится проверка по факту гибели местного жителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проводится проверка по факту смерти жителя Лунинца.
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Установлено, что погибшим является 69-летний местный житель. Сотрудников МЧС вызвала мать мужчины, которая, увидев пламя, пошла к соседям.
Предполагаемая причина загорания – неосторожность при курении. Ведётся проверка.
Месяцем ранее пожар случился в Городке.
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Новости Беларуси. Проводится проверка по факту смерти жителя Лунинца. По информации Следственного комитета, ночью 11 апреля спасатели сообщили милиционерам, что...
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