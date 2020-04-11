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В Лунинце проводится проверка по факту гибели местного жителя

11.04.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проводится проверка по факту смерти жителя Лунинца. 

По информации Следственного комитета, ночью 11 апреля спасатели сообщили милиционерам, что в одной из квартир в Лунинце произошёл пожар. Во время его тушения было обнаружено тело мужчины. 

Установлено, что погибшим является 69-летний местный житель. Сотрудников МЧС вызвала мать мужчины, которая, увидев пламя, пошла к соседям. 

Предполагаемая причина загорания – неосторожность при курении. Ведётся проверка. 

Месяцем ранее пожар случился в Городке.

В горевшем здании было обнаружено тело человека – подробности здесь

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Новости Беларуси. Проводится проверка по факту смерти жителя Лунинца.  По информации Следственного комитета, ночью 11 апреля спасатели сообщили милиционерам, что...
 
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