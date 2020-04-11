﻿ Романчук: «Беларусь вошла «двумя ногами в новую эпоху». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Романчук: «Беларусь вошла «двумя ногами в новую эпоху»

11.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский экономист Ярослав Романчук считает, что стремительный рост белорусской экономики в 2000-х годах был возможен за счет нефтяных доходов белорусского бюджета.

«Нефть и нефтепродукты – вот золотой ключик той эпохи, основной драйвер роста, превращения Беларуси в страну со средним доходом. Именно тогда в головах правителей страны зародилась мысль о том, чтобы довести среднюю зарплату в стране до $1000 в месяц», - заявил эксперт в Facebook.



Однако, отметил он, «в 2020 году нефтяная бонанза Беларуси закрылась раз и навсегда».


«Обвал цен на нефть на мировом рынке поставил жирную точку в почти 20-летнем историческом отрезке Беларуси. А. Лукашенко и его правительство, судя по их решениям, действиям и намерениям, этого ещё не осознало. Как, в своё время, правительство В. Кебича, не осознавало, что Советский Союз развалился, что он никогда не восстановится, и надо действовать, как независимое государство, а не осколок мёртвой империи. Именно поэтому посткоммунистическое правительство Беларуси так тянуло с введением настоящих белорусских денег. Тем самым беларусам был нанесён колоссальный ущерб в десятки миллиардов долларов. И вот сейчас колесо истории возвращает нас к исходной точке, к началу XXI века. Без нефтяного гранта, рядом с кризисной и гораздо более агрессивной Россией, невнятной, потерявшей берега Европой, замкнутой на свои проблемы Америкой, с такой же огромной зависимостью от российского рынка сбыта, с инертной, очковтирательской, зажравшейся системой госуправления, плодами многолетнего отрицательного отбора кадров в системе управления, опасным уровнем долгов, а также старой структурой производства», — подчеркнул Ярослав Романчук.

По его словам, Беларусь вошла «двумя ногами в новую эпоху».

«Потрясения нам гарантированы. Ломка старых укладов уже началась. Катарсис экономики от токсичных активов и структурных завалов неизбежен. Чем быстрее полисимейкеры и люди это осознают, тем быстрее у Беларуси будет реалистичный план создания фундаментов будущего быстрого, долгосрочного, инклюзивного роста. Это сделает либо руководство Беларуси, либо некой другой страны. Критически важно осознать уникальность момента и то, что точка бифуркации пройдена. Попытки вернуться в прошлое так же нелепы и опасны, как в начале 1990-х надежды на восстановление Советского Союза. Поэтому так абсурдны, нелепы и безрезультатны шаблонные действия белорусской Вертикали власти в старой матрице», — добавил экономист.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский экономист Ярослав Романчук считает, что стремительный рост белорусской экономики в 2000-х годах был возможен за счет нефтяных доходов белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика