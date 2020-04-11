Романчук: «Беларусь вошла «двумя ногами в новую эпоху»

«Нефть и нефтепродукты – вот золотой ключик той эпохи, основной драйвер роста, превращения Беларуси в страну со средним доходом. Именно тогда в головах правителей страны зародилась мысль о том, чтобы довести среднюю зарплату в стране до $1000 в месяц», - заявил эксперт в Facebook.













Однако, отметил он, «в 2020 году нефтяная бонанза Беларуси закрылась раз и навсегда».









«Обвал цен на нефть на мировом рынке поставил жирную точку в почти 20-летнем историческом отрезке Беларуси. А. Лукашенко и его правительство, судя по их решениям, действиям и намерениям, этого ещё не осознало. Как, в своё время, правительство В. Кебича, не осознавало, что Советский Союз развалился, что он никогда не восстановится, и надо действовать, как независимое государство, а не осколок мёртвой империи. Именно поэтому посткоммунистическое правительство Беларуси так тянуло с введением настоящих белорусских денег. Тем самым беларусам был нанесён колоссальный ущерб в десятки миллиардов долларов. И вот сейчас колесо истории возвращает нас к исходной точке, к началу XXI века. Без нефтяного гранта, рядом с кризисной и гораздо более агрессивной Россией, невнятной, потерявшей берега Европой, замкнутой на свои проблемы Америкой, с такой же огромной зависимостью от российского рынка сбыта, с инертной, очковтирательской, зажравшейся системой госуправления, плодами многолетнего отрицательного отбора кадров в системе управления, опасным уровнем долгов, а также старой структурой производства», — подчеркнул Ярослав Романчук.





По его словам, Беларусь вошла «двумя ногами в новую эпоху».





«Потрясения нам гарантированы. Ломка старых укладов уже началась. Катарсис экономики от токсичных активов и структурных завалов неизбежен. Чем быстрее полисимейкеры и люди это осознают, тем быстрее у Беларуси будет реалистичный план создания фундаментов будущего быстрого, долгосрочного, инклюзивного роста. Это сделает либо руководство Беларуси, либо некой другой страны. Критически важно осознать уникальность момента и то, что точка бифуркации пройдена. Попытки вернуться в прошлое так же нелепы и опасны, как в начале 1990-х надежды на восстановление Советского Союза. Поэтому так абсурдны, нелепы и безрезультатны шаблонные действия белорусской Вертикали власти в старой матрице», — добавил экономист.







