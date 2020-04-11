8 главных обувных трендов сезона весна-лето - 2020

Источник материала: ОНТ

Если вы планируете купить новые туфли или босоножки, то наша подборка обуви на весну-лето 2020 года поможет сделать правильный выбор.

1. Из нулевых к нам вернулась мода на босоножки с ремешками, которые обхватывают щиколотку. К слову, если ремешки представляют собой тонкие кожанные шнурки, то их можно завязывать поверх брюк.





2. В 2020 году в тренде будут босоножки не с завязками из кожи, а с широкими жёсткими ремешками, с гибкой проволокой внутри. Обычно они довольно плотно обхватывают ногу и не сползают при ходьбе.





3. В этом сезоне стоит обратить внимание на туфли и босоножки, верхняя часть которых имеет объёмное плетение в виде узоров из кос, сложной конструкции из кожаных жгутов или же простого корзиночного плетения.





4. В сезоне весна-лето 2020 снова вошли в моду сандалии спортивного типа. Однако теперь у трендовых моделей больше декора и массивнее подошва.





5. Трендовыми моделями будут босоножки с глубоким вырезом, который открывает пальцы, и квадратную линию носка.





6. Самая яркая и трендовая обувь в этом году представляет собой босоножки или туфли с массивными цепочками из жёлтого металла. Они должны выполнять функцию ремешков.





7. Ремешки, как у вьетнамок, которые проходят между пальцами ног, будут актуальными уже даже для босоножек на высоком каблуке.





8. Классические лодочки 2020 должны иметь острый, но не очень длинный нос. При этом вырез должен открывать пальцы.









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