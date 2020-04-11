На стадионе в Коммунаре работники сферы культуры и образования высадили ели. Участие в акции приняла и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко.
Ирина ПАЛУБЕЦ.
Фото автора.
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На стадионе в Коммунаре работники сферы культуры и образования высадили ели
11.04.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
На стадионе в Коммунаре работники сферы культуры и образования высадили ели. Участие в акции приняла и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко.
Ирина ПАЛУБЕЦ.
Фото автора.
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На стадионе в Коммунаре работники сферы культуры и образования высадили ели. Участие в акции приняла и начальник отдела идеологической работы,...
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