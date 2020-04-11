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Верховный суд перенес дату рассмотрения апелляции "смертников" братьев Костевых

11.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дата апелляционного рассмотрения жалобы приговоренных к смертной казни братьев Ильи и Станислава Костевых перенесена.

По словам координатора кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрея Полуды, апелляционное рассмотрение жалобы Верховным судом дела в отношении братьев Костевых была отложено с 24 апреля до 22 мая. Причина выясняется. Судебный процесс должен начаться в 9-30 утра.

Напомним, что 10 января 2020 года коллегия Могилевского областного суда приговорила к смертной казни двух жителей Черикова - 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых. Братья были признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы.

Напомним, что сестра приговоренных братьев Анна обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. 
 
 
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Дата апелляционного рассмотрения жалобы приговоренных к смертной казни братьев Ильи и Станислава Костевых перенесена.
 
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