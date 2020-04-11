«Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрея Полуды, апелляционное рассмотрение жалобы Верховным судом дела в отношении братьев Костевых была отложено с 24 апреля до 22 мая. Причина выясняется. Судебный процесс должен начаться в 9-30 утра. По словам координатора кампанииАндрея Полуды, апелляционное рассмотрение жалобы Верховным судом дела в отношении братьев Костевых была отложено с 24 апреля до 22 мая. Причина выясняется. Судебный процесс должен начаться в 9-30 утра.





Напомним, что 10 января 2020 года коллегия Могилевского областного суда приговорила к смертной казни двух жителей Черикова - 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых. Братья были признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы.



