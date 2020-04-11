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Верховный суд перенес дату рассмотрения апелляции "смертников" братьев Костевых
Источник материала: Партизан
Дата апелляционного рассмотрения жалобы приговоренных к смертной казни братьев Ильи и Станислава Костевых перенесена.
По словам координатора кампании
Напомним, что 10 января 2020 года коллегия Могилевского областного суда приговорила к смертной казни двух жителей Черикова - 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых. Братья были признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы.
Напомним, что сестра приговоренных братьев Анна
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Дата апелляционного рассмотрения жалобы приговоренных к смертной казни братьев Ильи и Станислава Костевых перенесена.
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