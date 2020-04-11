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В Бобруйске при столкновении маршрутки с Daewoo пострадали пять человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 апреля около семи вечера в Бобруйске произошла авария на пересечении улиц Минская и Крылова.
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Водители и пассажиры обеих машин самостоятельно выбрались из них. Телесные повреждения получили пять пассажиров маршрутки. Двое взрослых и ребёнок были доставлены в больницу, ещё два человека самостоятельно обратились за медпомощью. После осмотра пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.
На неделе в Бресте столкнулись две легковушки.
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Новости Беларуси. 10 апреля около семи вечера в Бобруйске произошла авария на пересечении улиц Минская и Крылова. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие...
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