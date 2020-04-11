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В Бобруйске при столкновении маршрутки с Daewoo пострадали пять человек

11.04.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 апреля около семи вечера в Бобруйске произошла авария на пересечении улиц Минская и Крылова. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что столкнулись Daewoo Gentra с одним пассажиром и маршрутка «Газель» с 7-10 пассажирами. От удара микроавтобус лёг на бок. 

В Бобруйске при столкновении маршрутки с Daewoo пострадали пять человек
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Водители и пассажиры обеих машин самостоятельно выбрались из них. Телесные повреждения получили пять пассажиров маршрутки. Двое взрослых и ребёнок были доставлены в больницу, ещё два человека самостоятельно обратились за медпомощью. После осмотра пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. 

В Бобруйске при столкновении маршрутки с Daewoo пострадали пять человек
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На неделе в Бресте столкнулись две легковушки.

В ДТП пострадали три человека – здесь подробности. 

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 10 апреля около семи вечера в Бобруйске произошла авария на пересечении улиц Минская и Крылова.  По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие...
 
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