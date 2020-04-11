Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Бресте

Источник материала: ОНТ

Бресте" class="one-news__figure-img">

В Бресте вечером 10 апреля произошла авария. В результате пострадали двое детей и женщина, сообщили в МВД.

Водитель на автомобиле Ford ехал по ул. Катин Бор и на пересечении с трассой М1 не уступил двигавшемуся по главной дороге Volkswagen. Транспортные средства в результате столкнулись. Оба водителя были трезвыми.

В ДТП пострадали 11-летняя и 63-летняя пассажирки Volkswagen, а также 8-летний мальчик, который ехал в автомобиле Ford. Пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а детей перевозили в специальных автокреслах, поэтому всем удалось избежать тяжелых травм.

ФОТО: МВД

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