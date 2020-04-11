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Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Бресте
Источник материала: ОНТБресте" class="one-news__figure-img">
В Бресте вечером 10 апреля произошла авария. В результате пострадали двое детей и женщина,
Водитель на автомобиле Ford ехал по ул. Катин Бор и на пересечении с трассой М1 не уступил двигавшемуся по главной дороге Volkswagen. Транспортные средства в результате столкнулись. Оба водителя были трезвыми.
В ДТП пострадали 11-летняя и 63-летняя пассажирки Volkswagen, а также 8-летний мальчик, который ехал в автомобиле Ford. Пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а детей перевозили в специальных автокреслах, поэтому всем удалось избежать тяжелых травм.
ФОТО: МВД
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В Бресте вечером 10 апреля произошла авария. В результате пострадали двое детей и женщина, сообщили в МВД. Водитель на автомобиле Ford ехал по ул. Катин Бор и на...
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