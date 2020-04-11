в Дзержинском, Солигорском, Столбцовском и Минском районах действует запрет на посещение лесов

На сегодняшний день запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах Беларуси. Данная информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства.

А вот в Минской области, по данным на утро 10 апреля, запреты действуют в Дзержинском, Солигорском, Столбцовском и Минском районах.

Причина временных запретов – высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от малейшей искры. К сожалению, основная причина пожаров – человеческий фактор. Граждане выжигают сухую растительность, из-за порывов ветра огонь переходит в лесной фонд. Часто страдает и личное имущество населения.