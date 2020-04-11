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Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт «Южный»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 апреля ожидается прибытие танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси в одесском порту «Южный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 85 тысяч тонн поступит для переработки на Мозырский НПЗ.
Сырье из Украины будет прокачано по трубопроводу. Такую же партию сырья доставят в апреле по Балтийскому морю из Норвегии для «Нафтана». На апрель также контрактуются поставки нефти из России – сообщили в концерне «Белнефтехим».
Озвучили здесь и новость для белорусских автовладельцев. Литр бензина и дизтоплива на АЗС страны 12 апреля подешевеет на одну копейку.
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Новости Беларуси. 11 апреля ожидается прибытие танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси в одесском порту «Южный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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