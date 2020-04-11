ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт «Южный»

11.04.2020 13:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 апреля ожидается прибытие танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси в одесском порту «Южный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 85 тысяч тонн поступит для переработки на Мозырский НПЗ.

Председатель «Белнефтехима»: как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объёме

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт «Южный»

Сырье из Украины будет прокачано по трубопроводу. Такую же партию сырья доставят в апреле по Балтийскому морю из Норвегии для «Нафтана». На апрель также контрактуются поставки нефти из России – сообщили в концерне «Белнефтехим».

Озвучили здесь и новость для белорусских автовладельцев. Литр бензина и дизтоплива на АЗС страны 12 апреля подешевеет на одну копейку.

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт «Южный»

Люди в материале: нет

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 11 апреля ожидается прибытие танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси в одесском порту «Южный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сам нанёс себе удар ножом? Мужчину с пробитым сердцем нашли в съёмной квартире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика