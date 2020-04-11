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Сам нанёс себе удар ножом? Мужчину с пробитым сердцем нашли в съёмной квартире

11.04.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сам нанёс себе удар ножом? Мужчину с пробитым сердцем нашли в съёмной квартире

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ. Пуховичский район. Посёлок Свислочь. В одной из квартир этого дома поселились, как сейчас модно говорить, фрилансеры. По факту - маляры из Гродно. Местное предприятие выделило им жильё на время контракта, который оказался очень коротким.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ. Пуховичский район. Посёлок Свислочь. В одной из квартир этого дома поселились, как сейчас модно говорить, фрилансеры. По факту - маляры из Гродно....
 
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