МИД Беларуси помог вернуться на родину свыше 6,5 тыс. граждан

Источник материала: ОНТ

Министерство иностранных дел помогло вернуться на родину более 6,5 тыс. белорусов, говорится в сообщении на странице МИД Беларуси в Facebook.

Благодаря содействию белорусских дипломатов и контакту с местными властями из Литвы в Беларусь смогли вернуться 35 белорусских монтажников. Они выполняли пуско-наладочные работы на НПЗ.

Также проводится работа и поиск путей отправки 11 граждан Беларуси, которые находятся в Черногории. Прорабатывается возможность организации (в случае необходимости) их последующего наземного транзита по маршруту Москва – Минск.

Самые острые проблемы в настоящее время – с дальними странами (Индией, Вьетнамом, Шри-Ланкой и Таиландом). Работа в этом направлении продолжается.

Также МИД напомнил, что в ЮАР продлен режим чрезвычайного положения до 30 апреля. География регулярных рейсов компании «Белавиа» в европейский регион и Израиль сохраняется.

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