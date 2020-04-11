ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В производстве экономических судов Беларуси числится 202 дела о банкротстве госорганизаций

11.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов Беларуси на 1 апреля 2020 года составило 1784 дела, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1582 дела (88,68% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде Беларуси на начало апреля в производстве экономических судов республики числится 202 дела об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

В производстве экономического суда города Минска находится 37,33% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (666 дел).

В отчетном периоде экономическим судом Витебской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Кохановский льнозавод».

Экономическим судом Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Дворецкий» в связи с утверждением мирового соглашения.

В марте 2020 экономический суд города Минска завершил ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении производственного коммунального унитарного предприятия «МОНОЛИТ» и торгового республиканского дочернего унитарного предприятия «Белтаможконтракт».

Кроме того, экономическим судом Минской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна № 215» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов Беларуси на 1 апреля 2020 года составило 1784...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске при столкновении маршрутки с Daewoo пострадали пять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика