В производстве экономических судов Беларуси числится 202 дела о банкротстве госорганизаций

ЭКОПРЕСС в Верховном суде Беларуси на начало апреля в производстве экономических судов республики числится 202 дела об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации. Как сообщилив Верховном суде Беларуси на начало апреля в производстве экономических судов республики числится 202 дела об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.





В производстве экономического суда города Минска находится 37,33% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (666 дел).





В отчетном периоде экономическим судом Витебской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Кохановский льнозавод».





Экономическим судом Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Дворецкий» в связи с утверждением мирового соглашения.





В марте 2020 экономический суд города Минска завершил ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении производственного коммунального унитарного предприятия «МОНОЛИТ» и торгового республиканского дочернего унитарного предприятия «Белтаможконтракт».





Кроме того, экономическим судом Минской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна № 215» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой».