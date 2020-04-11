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В производстве экономических судов Беларуси числится 202 дела о банкротстве госорганизаций
Источник материала: Партизан
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов Беларуси на 1 апреля 2020 года составило 1784 дела, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1582 дела (88,68% от общего количества).
Как сообщили
В производстве экономического суда города Минска находится 37,33% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (666 дел).
В отчетном периоде экономическим судом Витебской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Кохановский льнозавод».
Экономическим судом Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Дворецкий» в связи с утверждением мирового соглашения.
В марте 2020 экономический суд города Минска завершил ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении производственного коммунального унитарного предприятия «МОНОЛИТ» и торгового республиканского дочернего унитарного предприятия «Белтаможконтракт».
Кроме того, экономическим судом Минской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна № 215» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой».
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Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов Беларуси на 1 апреля 2020 года составило 1784...
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