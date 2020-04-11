На грейдировании дорог Кореличского района задействовали дорожную технику из четырёх районов

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С приходом весны работы у дорожной службы прибавляется в разы. На текущей неделе дорожники района совместно с работниками филиалов ДРСУ соседних районов выполнили значительный объем работ по благоустройству кореличских дорог.

– 7, 8 и 9 апреля мы уделили первостепенное внимание дорогам Турец – Малосельцы – Мир, Малюшичи – Волца – Заболотье, Волоки – Кайшовка – Бабоневка, Песочная – Радунь – Застенки, Воронча – Романы – Литаровщина – Подгайна, Кореличи – Рутица – Омневичи, Первомайский – Лядки – Погорелка, – отмечает начальник Кореличского ДРСУ-158 Николай Кадлубай. – Здесь работала техника нашего управления, а также автогрейдеры ДРСУ Лидского, Ивьевского, Дятловского и Новогрудского районов. На всех дорогах срезали завышенные обочины, на некоторых участках вывезли грунт. Выполнили перепрофилирование дорог и прочистку кюветов. Данные виды работ относятся к противопаводковым мероприятиям.

Кроме того, работники ДРСУ-158 продолжают капитальный ремонт подъезда к асфальтобетонному заводу вблизи г.п. Кореличи и текущий ремонт автодороги Райца – Цирин – Новоселки. Уделяется пристальное внимание подготовке дорог района к летнему сезону. Дорожники приводят в порядок барьерные ограждения, мостовые сооружения, дорожные знаки, сигнальные столбики, места придорожного отдыха.

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6 апреля Президент Беларуси подписал указ о реконструкции участка магистрали Минск – Вильнюс. Им утвержден порядок реализации проекта по реконструкции дороги М7, связывающей Минск и пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Каменный Лог». Средства на работы выделяет Европейский инвестиционный банк.

Необходимость реконструкция дороги на Вильнюс назрела давно. В последний раз капитальный ремонт на трассе М-7/Е 28 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики (Каменный Лог) делали больше 20 лет назад. Протяженность реконструируемого участка — 106 км. Проектом предусмотрено, что М7 останется двухполосной. Дополнительно появятся асфальтированные обочины, пешеходные переходы и автобусные остановки с освещением. Также модернизируют существующие транспортные развязки, усилят мостовые сооружения.

Оксана ЯНУШ

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