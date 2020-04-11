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Из-за карантина жители Индии впервые за 30 лет увидели Гималаи

11.04.2020 14:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за карантина жители Индии впервые за 30 лет увидели Гималаи

21-дневный карантин в Индии в положительном ключе повлиял на экологию региона. Об этом сообщает издание News.com

Из-за карантина, в стране сильно уменьшился автомобильный поток. Многие производства и вовсе остановились.  

Из-за отсутствия выбросов и загрязнений, многие жители Индии впервые в своей жизни увидели вершины Гималаев. 

Известно, что в последний раз увидеть горы из окон домов можно было 30 лет назад. А юные жители страны никогда не видели снежных вершин Гималаев.

Местные жители тут же стали фотографировать горы и делиться снимками в Twitter. 


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21-дневный карантин в Индии в положительном ключе повлиял на экологию региона. Об этом сообщает издание News.com.  Из-за карантина, в стране сильно уменьшился...
 
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