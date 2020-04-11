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Из-за карантина жители Индии впервые за 30 лет увидели Гималаи
Источник материала: ОНТ
21-дневный карантин в Индии в положительном ключе повлиял на экологию региона. Об этом сообщает издание
Из-за карантина, в стране сильно уменьшился автомобильный поток. Многие производства и вовсе остановились.
Из-за отсутствия выбросов и загрязнений, многие жители Индии впервые в своей жизни увидели вершины Гималаев.
Известно, что в последний раз увидеть горы из окон домов можно было 30 лет назад. А юные жители страны никогда не видели снежных вершин Гималаев.
Местные жители тут же стали фотографировать горы и делиться снимками в Twitter.
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21-дневный карантин в Индии в положительном ключе повлиял на экологию региона. Об этом сообщает издание News.com. Из-за карантина, в стране сильно уменьшился...
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