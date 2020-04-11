Специалисты объясняют, что сделает воздух в доме чище

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Свежий воздух в закрытом пространстве жизненно необходим. The Guardian рассказывает о пяти способах, которые помогут контролировать чистоту воздуха в вашем доме.



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Чаще открывайте окна

Это очевидное решение, о нужно помнить во время самоизоляции. «Во время пандемии свежий воздух не враг: открывайте окна», — призывает доктор Апеллес Эконс, специалист по аллергии в клинике Бургвуд (Великобритания). Если не проветривать в квартире, это способствует накапливанию химикатов и аллергенов.

«Если ваши окна выходят на оживленную дорогу, периодическое проветривание все равно необходимо», — напоминает доктор Пол Янг из Университета Ланкастер (Великобритания). В таком случае хорошей идеей может быть открывать окна на ночь, когда транспорта за окном меньше.

Комнатные растения помогут, но мало

Исследования НАСА в 1980-ых годах показали, что растения удаляют токсины из воздуха, — но речь шла об условиях герметичной космической станции. В обычной квартире комнатные цветы улучшают качество воздуха, но не так хорошо, как вам может казаться. «Если у вас дома не тропический лес, эффект от растений по очистке воздуха будет минимальным, — объясняет профессор Павел Варгоки из Технического университета Дании. — Чтобы заметить существенное изменение, вам нужно завести много растений».

Минимизируйте загрязнение

«Когда готовите, убедитесь, что у вас включена вытяжка», — советует доктор Янг. И не курите в квартире: сигаретный дым может долго не выветриваться. Обратите внимание на средства для уборки дома. «Даже если контейнеры плотно закрыты, чистящие химикаты производят летучие органические компоненты», — говорит Эконс. По возможности он советует хранить чистящие средства вне дома — в сарае или гараже. Также он не рекомендует использовать освежители воздуха для комнат.

Купите наматрасник

Деревянные напольные покрытия вместо ковров могут улучшить качество воздуха. Помните, что в мягкой мебели, а также в подушках и матрасах могут жить пылевые клещи. Фекальные шарики, которые они производят, могут вызывать у людей аллергические реакции. Доктор советует: «Купите защитный чехол, который поможет предотвратить появление пылевых клещей в матрасе».

Остерегайтесь влажности

«Наибольшим фактором, влияющим на качество воздуха в британских домах, является влажность в помещении», — говорит Эконс. Минимизируйте влажность, проветривая помещение, и обязательно устраняйте любую плесень на стенах. «После душа убирайте любую влагу, вытирая поверхности и включая вытяжной вентилятор в ванной комнате», — советует Варгоки. Сушите одежду после стирки по возможности где-то снаружи или хотя бы в хорошо проветриваемом помещении.