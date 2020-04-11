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Специалисты объясняют, что сделает воздух в доме чище
Источник материала: Tut.by
Свежий воздух в закрытом пространстве жизненно необходим.
Чаще открывайте окна
Это очевидное решение, о нужно помнить во время самоизоляции. «Во время пандемии свежий воздух не враг: открывайте окна», — призывает доктор Апеллес Эконс, специалист по аллергии в клинике Бургвуд (Великобритания). Если не проветривать в квартире, это способствует накапливанию химикатов и аллергенов.
«Если ваши окна выходят на оживленную дорогу, периодическое проветривание все равно необходимо», — напоминает доктор Пол Янг из Университета Ланкастер (Великобритания). В таком случае хорошей идеей может быть открывать окна на ночь, когда транспорта за окном меньше.
Комнатные растения помогут, но мало
Минимизируйте загрязнение
«Когда готовите, убедитесь, что у вас включена вытяжка», — советует доктор Янг. И не курите в квартире: сигаретный дым может долго не выветриваться. Обратите внимание на средства для уборки дома. «Даже если контейнеры плотно закрыты, чистящие химикаты производят летучие органические компоненты», — говорит Эконс. По возможности он советует хранить чистящие средства вне дома — в сарае или гараже. Также он не рекомендует использовать освежители воздуха для комнат.
Купите наматрасник
Деревянные напольные покрытия вместо ковров могут улучшить качество воздуха. Помните, что в мягкой мебели, а также в подушках и матрасах могут жить пылевые клещи. Фекальные шарики, которые они производят, могут вызывать у людей аллергические реакции. Доктор советует: «Купите защитный чехол, который поможет предотвратить появление пылевых клещей в матрасе».
Остерегайтесь влажности
«Наибольшим фактором, влияющим на качество воздуха в британских домах, является влажность в помещении», — говорит Эконс. Минимизируйте влажность, проветривая помещение, и обязательно устраняйте любую плесень на стенах. «После душа убирайте любую влагу, вытирая поверхности и включая вытяжной вентилятор в ванной комнате», — советует Варгоки. Сушите одежду после стирки по возможности где-то снаружи или хотя бы в хорошо проветриваемом помещении.
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Свежий воздух в закрытом пространстве жизненно необходим.
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