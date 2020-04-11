В Беларуси выполнили 5,8 тысяч заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым

Источник материала: ОНТ

Акция по бесплатной доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств одиноким и одиноко проживающим пожилым людям инвалидам проходит в Беларуси. Только с 20 марта по 9 апреля в центры социального обслуживания поступили и выполнены 5,8 тысяч заявок. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным на 1 апреля в стране проживают почти 870 тысяч одиноко проживающих пожилых и инвалидов. У 167 тысяч из них нет близких родственников. Бесплатную доставку на дом товаров организовали через 146 центров социального обслуживания населения. В акции принимают участие как социальные работники, так и партнёры.

Каждую неделю увеличивается количество заявок. Если с 20 по 26 марта выполнили 1171 заявку, с 27 марта по 3 апреля - 2086 заявок, то с 4 по 9 апреля - 2543.





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