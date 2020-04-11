Рейды по палам травы – в активной фазе

Источник материала: Виртуальный Брест

Спасатели Бреста активно проводят разъяснительную работу, направленную на предупреждение пожаров в экологических системах.





Цифры статистики неутешительны: с начала города в областном центре зарегистрировано 57 случаев загорания сухой растительности. Опрометчивость и недальновидность – вот то, что характеризует тех, кто бросает окурки не потушив, кто целенаправленно занимается баловством, и тех, кто надеется, что выжженная трава вырастет быстрее и организовывает санкционированный поджог.





Случаи загорания сухой растительности в Бресте происходят практически ежедневно, сотрудники МЧС регулярно осуществляют рейды и напоминают гражданам о недопустимости и последствиях подобных действий.





В профилактических рейдах побывал начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич совместно с представителями СМИ и рассказал о картине событий в городе над Бугом.





Брестский городской отдел по ЧС сообщает, что должен помнить каждый житель Бреста, чтобы не было пожаров:

- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу и лесопарковой зоне. Если вы увидите, что это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;

- не заезжайте в лес или лесопарковую зону на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар;

- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров и трагических последствий.

Будьте осторожны с огнем!

Специалист СПиВО Брестского ГОЧС, София Бережная