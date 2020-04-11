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Рейды по палам травы – в активной фазе
11.04.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Спасатели Бреста активно проводят разъяснительную работу, направленную на предупреждение пожаров в экологических системах.
Цифры статистики неутешительны: с начала города в областном центре зарегистрировано 57 случаев загорания сухой растительности. Опрометчивость и недальновидность – вот то, что характеризует тех, кто бросает окурки не потушив, кто целенаправленно занимается баловством, и тех, кто надеется, что выжженная трава вырастет быстрее и организовывает санкционированный поджог.
Случаи загорания сухой растительности в Бресте происходят практически ежедневно, сотрудники
В профилактических рейдах побывал начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич совместно с представителями СМИ и рассказал о картине событий в городе над Бугом.
Брестский городской отдел по ЧС сообщает, что должен помнить каждый житель Бреста, чтобы не было пожаров:
- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу и лесопарковой зоне. Если вы увидите, что это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
- не заезжайте в лес или лесопарковую зону на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар;
- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров и трагических последствий.
Будьте осторожны с огнем!
Специалист СПиВО Брестского ГОЧС, София Бережная
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Спасатели Бреста активно проводят разъяснительную работу, направленную на предупреждение пожаров в экологических системах. Цифры статистики неутешительны: с...
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