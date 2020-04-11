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Столб пепла достигает 15 км. В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау
Источник материала: СТВ
Новости Индонезии. В Индонезии проснулся всемирно известный вулкан Анак-Кракатау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выбросил огромный поток пепла на высоту до 15 километров.
Вулкан расположен на Малайском архипелаге, между островами Ява и Суматра. Последний раз Кракатау извергался в 2018 году. Тогда погибли 430 человек, получили ранения почти 1,5 тысячи, около 16 тысяч лишились крова над головой. Инфраструктуре острова были нанесены значительные разрушения: он уменьшился приблизительно до четверти своего размера.
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Новости Индонезии. В Индонезии проснулся всемирно известный вулкан Анак-Кракатау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выбросил огромный поток пепла на...
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