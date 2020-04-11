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Столб пепла достигает 15 км. В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау

11.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. В Индонезии проснулся всемирно известный вулкан Анак-Кракатау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выбросил огромный поток пепла на высоту до 15 километров.

Столб пепла достигает 15 км. В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау

Вулкан расположен на Малайском архипелаге, между островами Ява и Суматра. Последний раз Кракатау извергался в 2018 году. Тогда погибли 430 человек, получили ранения почти 1,5 тысячи, около 16 тысяч лишились крова над головой. Инфраструктуре острова были нанесены значительные разрушения: он уменьшился приблизительно до четверти своего размера.

Столб пепла достигает 15 км. В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау

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Новости Индонезии. В Индонезии проснулся всемирно известный вулкан Анак-Кракатау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выбросил огромный поток пепла на...
 
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