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Бесстыдство зашкаливает: именно сейчас Миорскому райисполкому понадобился внедорожник за 58 800 рублей

11.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы всем миром собирают средства на помощь медикам, на закупку средств защиты, аппаратов ИВЛ, дезинфицирующих средств, щитков, масок и так далее, и тому подобного. А у Миорского райисполкома своя забота.

Тендер на закупку полноприводного легкового автомобиля объявил Миорский районный исполнительный комитет, пишет сайт "Народные новости Витебска".

Чиновники хотят приобрести пятиместный автомобиль с 1,8-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Судя по техническому заданию и ориентировочной цене, им приглянулся «Geely Atlas» в самой роскошной комплектации «Luxury (LED) 4G».

На сайте производителя цена этого авто 56 900 рублей. Но в тендере указан ряд опций, например — легкосплавные 18-дюймовые колесные диски и соответствующие шины к ним.

Новый автомобиль в райисполком должны поставить до конца мая. Приобретается он за средства местного бюджета, ориентировочная стоимость закупки составляет 58 800 рублей.

Следует отметить, что недавно Миорский райисполком купил автомобиль скорой помощи за 92 000 рублей и микроавтобус для перевозки малоподвижных людей за 73 000 рублей. Но эта автотехника приобреталась на грант Евросоюза.
 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусы всем миром собирают средства на помощь медикам, на закупку средств защиты, аппаратов ИВЛ, дезинфицирующих средств, щитков, масок и так далее, и тому...
 
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