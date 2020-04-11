Бесстыдство зашкаливает: именно сейчас Миорскому райисполкому понадобился внедорожник за 58 800 рублей

"Народные новости Витебска" . Тендер на закупку полноприводного легкового автомобиля объявил Миорский районный исполнительный комитет, пишет сайт





Чиновники хотят приобрести пятиместный автомобиль с 1,8-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Судя по техническому заданию и ориентировочной цене, им приглянулся «Geely Atlas» в самой роскошной комплектации «Luxury (LED) 4G».





На сайте производителя цена этого авто 56 900 рублей. Но в тендере указан ряд опций, например — легкосплавные 18-дюймовые колесные диски и соответствующие шины к ним.





Новый автомобиль в райисполком должны поставить до конца мая. Приобретается он за средства местного бюджета, ориентировочная стоимость закупки составляет 58 800 рублей.





Следует отметить, что недавно Миорский райисполком купил автомобиль скорой помощи за 92 000 рублей и микроавтобус для перевозки малоподвижных людей за 73 000 рублей. Но эта автотехника приобреталась на грант Евросоюза.



