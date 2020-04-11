Как и когда посадить редис в открытый грунт весной

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Редис заслуженно популярен и распространен среди дачников и садоводов.

Корнеплод за его пикантный и насыщенный вкус любят и взрослые, и дети! Как известно, эта культура скороспелая и холодоустойчивая, что делает ее самым ранним овощем в саду , пишет flowergarden.pr о.





Когда сажать редис в открытый грунт весной

Качество и количество урожая редиски во многом зависит от того, когда вы произведите посев в огороде. Уличная температура воздуха во многом влияет на скорость прорастания семян. Так при, температуре в диапазоне от 0 до +10°C семена будут прорастать довольно долго и медленно (примерно 1-2 недели). При более высокой t в районе 10-15 градусов тепла семена взойдут через 4-7 суток после посева. Если температурный режим на улице будет варьироваться в пределах +15-20°C, то всходы появятся очень быстро, через три-четыре дня.





Наиболее подходящая температура для прорастания семян и формирования корнеплода — +15-18°C. При более высокой t редис начинает быстро наращивать ботву, стрелковаться, цвести, в ущерб формирования корнеплода.





Сроки посева редиса по Лунному календарю 2020 года

Циклы луны помогает определиться с более точным временем проведения процедуры. Благодаря этой информации, вы будете знать, когда лучше выполнить посев, а когда лучше воздержаться от садовых работ.

Итак, можно выделить следующие сроки посадки редиса в открытый грунт по Лунному календарю 2020 года:

Благоприятные дни:

в апреле — 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 число;

в мае — 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 20, 21, 29, 30, 31;

в июне — 7, 8, 12, 13, 14.

Неблагоприятные дни:

в апреле — 8, 15, 16, 17, 23 число;

в мае — 7, 13, 14, 22;

в июне — 5, 9, 10, 11, 21.





Подготовка к посадке редиса в открытый грунт весной

Перед посевом нужно выполнить ряд подготовительных мероприятий, которые упростят сам процесс и дальнейшее выращивание.

Как выбрать место для посева

Чтобы вас не разочаровал урожай корнеплодов, важно сразу выбрать правильное и максимально подходящее место для выращивания культуры. У грядки для редиски должна быть хорошее освещение в первую половину дня (с утра до полудня) или же во вторую половину дня. Также лучше посадить культуру на участок, который защищен от сильных ветров.

Почва для выращивания культуры должна быть обязательно рыхлой, легкой, нейтральной.

При выборе места для посадки редиса, важно учитывать севооборот (то есть чередование культур во времени или на территории). После чего лучше сажать культуру? Хорошими предшественниками для редиса можно назвать практически все культуры кроме представителей семейства Крестоцветных (например, редька, капуста, горчица, кресс-салат, дайкон, сам редис), потому что они поражаются одинаковыми болезнями и вредителями.

Также следует сразу продумать соседство, то есть вопрос, с чем вы будете сажать редис на грядке. Наилучший сосед для редиски — салат, такая культура поспособствуют защите редиса от опасного вредителя крестоцветной блошки. А при соседстве редиса и кустовой фасоли, последняя улучшает вкус корнеплодов. Также хорошими соседями на участке являются чеснок, морковь, помидоры, огурцы, земляника, горох, фасоль, лук, чеснок, зелень (петрушка, шпинат).

Как подготовить место для посадки

Место к посадке редиса весной желательно подготовить заранее, желательно осенью. Однако ничего страшного не произойдет, если вы выполните подготовку и в весенний период (хотя бы за 4 или 2-3 недели).

В качестве подготовки желательно удобрить почву. Подходят органические удобрения, для этого внесите на грядку компост или перегной (1 ведро объемом 10 литров на квадратный метр), а потом перекопайте грядку на штык лопаты. Если на участке вашего частного дома или на даче грунт тяжелый, глинистый, то вместе с органикой нужно добавить песок (также 1 ведро на кв.м. площади).





Если вы предпочитаете использовать минеральные удобрения, то заранее осенью под перекопку можно внести суперфосфат (30 грамм на квадратный метр грядки), сульфат калия (20 г на кв.м.), а ранней весной добавить мочевину или аммиачную селитру (10 г на кв.м.).

Весной за 7-14 дней до посева семян редиса необходимо осуществить окончательный этап подготовки грядки — разрыхлить почву (сначала еще раз перекопать на глубину 15 сантиметров, а потом разрыхлить граблями и ими же выровнять участок, чтобы земля была ровной.





После всех описанных манипуляций за 7-14 дней до высадки культуры, рекомендуется накрыть ее пленкой или же белым спанбондом, чтобы почва прогрелась.

Как подготовить семена редиски к посеву

Предпосевная обработка семян увеличивает всхожесть, то есть благодаря ей большее количество семян прорастет в более короткие сроки. Выполнять такие мероприятия нужно непосредственно перед посевом.

Подготовку семян редиса к весенней посадке можно разбить на несколько этапов:

Сначала рекомендуется произвести калибровку, то есть отбраковать все поврежденные, заплесневелые, кривые семена, экземпляры чрезмерно маленького размера.

Затем можно проверить их жизнеспособность. Для этого нужно сделать солевой раствор (в стакане теплой воды растворяется 10 грамм поваренной соли), погрузите в него все семена, подождите несколько минут, помешивая раствор. Семена, которые остались на поверхности можно отбраковать, скорее всего, они не жизнеспособны. Опустившиеся на дно следует промыть в чистой воде и посеять в грунт.

Полезно провести обеззараживание семян, чтобы устранить возбудителей заболеваний с поверхности посевного материала. Эффективно замочить семена редиса в растворе биофунгицида Фитоспорин-М (по инструкции), в Хлоргексидине 0,05% (обрабатывать 30 минут). Также можно замочить в темно-розовом растворе марганцовки на 30 минут (однако такой метод обеззараживания не очень эффективен). После любой обработки нужно промыть семена в чистой воде и немного подсушить.

Вместо обеззараживания можно замочить семена редиски в растворе стимулятора роста (например, Циркон, Эпин), обработка улучшит всхожесть, а также укрепит иммунитет будущих растений.

Если же собираетесь посеять семена редиса ранней весной, то полезно их закалить, чтобы они были более устойчивы к перепаду температур. Для этого следует завернуть их в тканевый мешочек, поместить на 24 в холодильник, потом оставить при комнатной температуре, потом опять положить в холодильник, таким образом чередовать температурный режим следует суммарно в течение четырех суток.





Схема и способы посадки семян редиса в открытый грунт

Существует несколько способов посадки редиса в открытый грунт, каждый из них правильный и может осуществляться в зависимости от удобства дачника, размеров грядки.





Способ посева редиска в бороздки (рядами)

Выполнить посадку редиски в бороздки рядами можно по следующей схеме:

По разровненной поверхности грядки сделайте борозды: глубиной 3 сантиметра, расстояние между бороздами — 15-20 сантиметров. Для того, чтобы быстро и удобно проделать рядки.

Произведите обильный полив, подождите, пока вода полностью впитается.

Посейте семена редиса в бороздках. Если вы замачивали их в стимуляторе роста, то посев производится на расстоянии 5 сантиметров друг от друга (при уверенности, что семена прорастут). Без предварительной подготовки сажать можно более плотно (в дальнейшем нужно будет проредить растения).

Засыпьте рядки землей (слой около 3 см).

Уплотните грунт на грядке, чтобы избежать пустот (например, придавите лист фанеры к земле).





Способ посадки редиса с помощью кассет из-под яиц

Посев культуры с помощью яичных лотков — довольно популярный способ, которые используют многие дачники и садоводы. Посадить редис с помощью кассеты (ячейки) из-под яиц можно по следующей схеме:

Тщательно удалите все сорняки с грядки, разровняйте поверхность земли.

Хорошенько пролейте грунт, дождитесь полного впитывания воды.

Теперь придавите яичную ячейку к поверхности земли, после этого должны быть четкие отпечатки от лотка.

Разложите семена редиска (по одному семени в одно углубление).

Засыпьте лунки почвой и уплотните также, как и при первом способе (например, положите фанеру и хорошо надавите на нее).

Накройте пленкой или агроволокном.





Выращивание редиса: уход после посадки в открытый грунт

Как уже было отмечено выше, скорость прорастания семян данной культуры зависит от температурных условий (как правило, на это потребуется от трех суток до двух недель).





После того, как всходы подрастут, станут более крепкими, нужно снять пленку или агроволокно (однако, если весенние ночи еще холодные, можно укрывать грядку материалом на ночь). После нужно сосредоточиться на уходе за редисом в открытом грунте. Давайте рассмотрим, какие существуют особенности агротехники выращивания культуры.

Полив редиса

Редис можно охарактеризовать как влаголюбивую культуру, поэтому для формирования хорошего и вкусного корнеплода нужно правильно и своевременно поливать грядку.

Самое главное правило: в процессе выращивания культуры грунт должен быть стабильно умеренно влажным. То есть нельзя допускать пересыхания земли (иначе вы получите мелкий, горький и невкусный урожай), но и заливать почву не следует (это спровоцирует загнивание корнеплодов). Таким образом, полив нужно производить регулярно. В период созревания корнеплодов они нуждаются в большем объеме воды.





Прореживание, рыхление и удаление сорняков

Когда у растения появятся настоящие листья, следует проредить молодой редис (в случае излишней загущенности). При прореживании нужно удалить ростки таким образом, чтобы между растениями остался промежуток 5 сантиметров.

Необходимо сразу удалять сорную траву при ее появлении, чтобы она не мешала корнеплодам нормально формироваться и не забирала из почвы питательные вещества.

Полезно производить рыхление грунта, процедура по уходу улучшает аэрацию почвы и, следовательно, поступление кислорода к корневой системе. Рыхлить землю между рядами через несколько часов после полива.

Профилактика вредителя крестоцветной блошки

Крестоцветная блошка — опасный вредитель, поражающий представителей семейства крестоцветных (а редис относится к этому семейству). Она может испортить вам урожай редиски. Для профилактики вредителя можно опудривать листья табачной пылью или древесной золой.

Как и когда собирать урожай редиса

Сбор урожая редиса в открытом грунте производят в два-три этапа, потому корнеплоды развиваются и растут неравномерно. Следует собирать корнеплоды выборочно (разумеется, самые крупные), таким образом, можно дать возможным более мелким экземплярам нормально развиваться.





За два часа до сбора следует полить грядку, это поможет быстрее и легче выдергивать корнеплод из земли. Сразу после сбора нужно очистить их от грязи (т.е. промыть чистой водой), открутить ботву и обрезать корешок, чтобы урожай как можно дольше не увядал.





Если вы хотите сохранить урожай в течение нескольких дней, то следует поместить корнеплоды в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник.