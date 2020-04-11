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В Минске столкнулись мотоцикл и автомобиль, пострадал один человек

11.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 апреля в Минске мотоциклист врезался в Geely. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 21-летний водитель мотоцикла двигался по проспекту Независимости в сторону улицы Дорошевича. Возле дома № 58 мотоцикл врезался в ехавший впереди Geely. 

Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. 

Неделей ранее в Минске мотоциклист врезался в Peugeot.

Водитель мотоцикла получил ушибы – подробности здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 апреля в Минске мотоциклист врезался в Geely.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 21-летний водитель мотоцикла двигался по проспекту...
 
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