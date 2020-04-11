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В Минске столкнулись мотоцикл и автомобиль, пострадал один человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 апреля в Минске мотоциклист врезался в Geely.
Как
Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ.
Неделей ранее в Минске мотоциклист врезался в Peugeot.
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Новости Беларуси. 11 апреля в Минске мотоциклист врезался в Geely. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 21-летний водитель мотоцикла двигался по проспекту...
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