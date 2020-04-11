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Артем Горемыкин: палец просто болтался, но услышали от федерации, что денег нет. Операцию делал за свой счет

11.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-основной пасующий волейбольной сборной Беларуси Артем Горемыкин, завершивший карьеру, в интервью корреспонденту "Прессбола" Егору Бачило рассказал об одной из травм.



Какой из поединков отложился в памяти?
Например, матч финальной серии моего БАТЭ и "Строителя". У минчан латвийский пасующий Денис Петров подвернул ногу. Его унесли с площадки, потом выпустили обратно, хотя было нельзя. "Строителю" за неправильную замену следовало засчитать техническое поражение. Если бы так вышло, то Борисов победил бы в той серии со счетом 3:0. Но вместо этого назначили переигровку. Тогда в федерации работали люди, которым на волейбол было глубоко наплевать.

Это не первый твой конфликт с ней?
Та ситуация — уже отголосок истории, когда в сборной шесть человек написали письмо в Минспорта насчет страховок. Ахрем тогда выступал в Польше, Сергей Антонович в Турции. Нам хотелось, чтобы здоровье на всякий случай было застраховано. И чтобы не получилось снова, как тогда со мной. Перед поездкой на чемпионат Европы в 2013-м получил в сборной на тренировке в Молодечно травму пальца. Играл с ней в Дании, а затем и весь сезон в БАТЭ. И ни от кого никаких страховок.

Что именно за травма?
На блоке мяч попал в большой палец, причем несильно. Но оказалась разорванной суставная сумка, пострадали и связки. Поэтому палец не держался — просто болтался. Я надевал на матчи и тренировки пластиковую фиксирующую накладку. С ней двигалась только крайняя фаланга. А после того сезона сделал операцию. Разрезали палец, поставили туда пластинку, сшили сухожилия. А еще, как выяснилось, засунули внутрь две спицы по двадцать сантиметров длиной. Благодаря им я ходил с оттопыренным пальцем, чтобы все срослось как надо. Через два месяца сняли гипс и швы, достали те спицы. А я и знать не знал, что они там были. Смотрел и удивлялся: как только поместились?

Ну а реакция на то письмо?
Ее не последовало. Но история была на слуху. И люди хотя бы узнали, какая неразбериха творится в сборной. Если бы такое произошло в хоккее или футболе, страховки нашлись бы быстро. А нам хотелось просто нормального отношения. Мы же не просили, чтобы нас застраховали на миллион долларов каждого. Дайте хоть что-то! Но услышали, что денег нет. И операцию делал за свой счет.

Полностью интервью читайте в свежем номере "Прессбола".
Фото: sb.by
 
 
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Экс-основной пасующий волейбольной сборной Беларуси Артем Горемыкин, завершивший карьеру, в интервью корреспонденту "Прессбола" Егору Бачило рассказал об одной...
 
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