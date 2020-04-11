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Беларусбанк предупредил о технических работах, из-за которых не будет работать интернет-банкинг

11.04.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Беларусбанк» предупредил клиентов о работах в системе интернет-банкинг, которые будут проводиться до 23.59 11 апреля. В этом время — то есть до конца субботы — доступ для клиентов в интернет-банкинг будет закрыт.

«Информируем о том, что с 22:00 10.04.2020 до 23:59 11.04.2020 в системе „интернет-банкинг“ будут проводиться технологические работы. В связи с этим доступ в систему для клиентов будет закрыт», — сообщают в банке.

 
 
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«Беларусбанк» предупредил клиентов о работах в системе интернет-банкинг, которые будут проводиться до 23.59 11 апреля. В этом время - то есть до конца субботы - доступ...
 
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