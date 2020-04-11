Беларусбанк предупредил о технических работах, из-за которых не будет работать интернет-банкинг

Источник материала: Tut.by

«Беларусбанк» предупредил клиентов о работах в системе интернет-банкинг, которые будут проводиться до 23.59 11 апреля. В этом время — то есть до конца субботы — доступ для клиентов в интернет-банкинг будет закрыт.

«Информируем о том, что с 22:00 10.04.2020 до 23:59 11.04.2020 в системе „интернет-банкинг“ будут проводиться технологические работы. В связи с этим доступ в систему для клиентов будет закрыт», — сообщают в банке.