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Владимир Караник: в Беларуси постоянно прогнозируют ситуацию с COVID-19 для недопущения перегрузки медиков

11.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Караник: в Беларуси постоянно прогнозируют ситуацию с COVID-19 для недопущения перегрузки медиков

В Беларуси постоянно прогнозируют ситуацию с COVID-19 для недопущения перегрузки системы здравоохранения. Об этом сегодня во время пресс-брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ в Минске сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы постоянно отслеживаем и прогнозируем ситуацию для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения и не допустить возникновения трудностей в доступности медицинской помощи нуждающимся», — сказал министр.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси постоянно прогнозируют ситуацию с COVID-19 для недопущения перегрузки системы здравоохранения. Об этом сегодня во время пресс-брифинга Европейского...
 
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