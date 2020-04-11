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Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина
Источник материала: СТВ
На Буйничском поле светало. Фотограф Павел Трошкин при появлении дневного света торопился запечатлеть масштабную сцену. Он еще в начале поездки лаконично поставил себе железную цель: не вернётся, пока в объектив не попадут разгромленные немецкие машины.
Его подогревал азарт: ведь по газетным сообщениям число пораженной техники противника давно перешло за тысячу, а вот иллюстрации ни одной на весь Союз. Как правило, такие эпизоды после отступления оставались на территории, занятой немцами.
Искореженные фашистские махины на углях недавнего боя, который длился 14 часов. От увиденного Трошкин и Симонов были в оцепенении.
Обескураженный таким исходом баталии, Трошкин снимал, требовал, чтобы позировали, еще снимал, не боясь, что станет мишенью. Эти кадры в «Известиях» чуть позже облетят все передовые окопы и тылы и станут верой, талисманом Победы.
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На Буйничском поле светало. Фотограф Павел Трошкин при появлении дневного света торопился запечатлеть масштабную сцену. Он еще в начале поездки лаконично...
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