ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

11.04.2020 16:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

На Буйничском поле светало. Фотограф Павел Трошкин при появлении дневного света торопился запечатлеть масштабную сцену. Он еще в начале поездки лаконично поставил себе железную цель: не вернётся, пока в объектив не попадут разгромленные немецкие машины. 

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

Его подогревал азарт: ведь по газетным сообщениям число пораженной техники противника давно перешло за тысячу, а вот иллюстрации ни одной на весь Союз. Как правило, такие эпизоды после отступления оставались на территории, занятой немцами.   

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

Искореженные фашистские махины на углях недавнего боя, который длился 14 часов. От увиденного Трошкин и Симонов были в оцепенении.

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

Обескураженный таким исходом баталии, Трошкин снимал, требовал, чтобы позировали, еще снимал, не боясь, что станет мишенью. Эти кадры в «Известиях» чуть позже облетят все передовые окопы и тылы и станут верой, талисманом Победы.    

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

Полное поле покорёженных танков. Знаменитые кадры после Буйничского сражения фотографа Трошкина

Читайте также:

Двойной таран авиатора Николая Терёхина. Рассказываем, как это было

«Немцы форсировали Днепр практически беспрепятственно». Первые бои под Могилёвом в 1941-м

«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Константин Симонов, Павел Трошкин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Буйничском поле светало. Фотограф Павел Трошкин при появлении дневного света торопился запечатлеть масштабную сцену. Он еще в начале поездки лаконично...
 
Новости дня
Новости разные
 
ВОЗ отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси — Патрик О’Коннор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика