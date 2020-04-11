Маршрутка перевернулась после столкновения с Daewoo в Бобруйске: пострадали пять человек

Источник материала: Tut.by

Пять человек пострадали при столкновении легковушки и маршрутки в Бобруйске. Об этом сообщили в МЧС.





Происшествие случилось вечером 10 апреля на пересечении улицы Минской и улицы Крылова. Когда спасатели при были на место аварии, выяснилось, что после столкновения Daewoo Gentra и маршрутного такси микроавтобус перевернулся.





В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Троих пострадавших медики с места аварии доставили в больницу, еще двое обратились за помощью позже. Водитель и пассажир легковушки не пострадали.