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Маршрутка перевернулась после столкновения с Daewoo в Бобруйске: пострадали пять человек

11.04.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять человек пострадали при столкновении легковушки и маршрутки в Бобруйске. Об этом сообщили в МЧС.


Происшествие случилось вечером 10 апреля на пересечении улицы Минской и улицы Крылова. Когда спасатели при были на место аварии, выяснилось, что после столкновения Daewoo Gentra и маршрутного такси микроавтобус перевернулся.


В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Троих пострадавших медики с места аварии доставили в больницу, еще двое обратились за помощью позже. Водитель и пассажир легковушки не пострадали.

 
 
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Троих пострадавших медики с места аварии доставили в больницу, еще двое обратились за помощью позже.
 
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