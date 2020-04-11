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ВОЗ отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси — Патрик О’Коннор

11.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси — Патрик О’Коннор

Всемирная организация здравоохранения отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор, передает корреспондент БЕЛТА.

«Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли корректировать программу на ходу», — сказал Патрик О’Коннор.

Глава миссии отметил возможность отслеживать качество и доступность данных по COVID-19. «Я видел довольно большой объем данных. Понятно, что это постоянно развивающаяся ситуация и зачастую накопление идет с некоторым опозданием», — сказал он. Вместе с тем данные отражают ситуацию в стране.

https://www.belta.by/

 
 
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Всемирная организация здравоохранения отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор,...
 
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