ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вопросы ЖКХ, медицины и самообразования во время каникул. Прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк

11.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Вопросы ЖКХ, медицины и самообразования во время каникул. Прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк

Еженедельно темы звонков, с которыми жители региона обращаются на прямую телефонную линию в облисполком, охватывают максимум сфер: от вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства до разъяснений по тем или иным вопросам.

В эту субботу на телефонную линию в облисполком позвонили 25 человек из Гродно и районов области. В основном, жителей региона интересовали темы благоустройства, сферы ЖКХ, образования, медобслуживания, работа аптечной сети, наличие масок и дезинфицирующих средств, обращались звонившие также за разъяснениями в части соцобеспечения. 

На сегодняшний день, как было разъяснено в ходе прямой телефонной линии, к пошиву защитных масок активно подключились крупные предприятия области. Сейчас их изготавливают на «Медлен», здесь, в частности, производство позволяет делать это на автоматических линиях и в больших объемах, также пошив происходит в компаниях «Конте Спа», «Макей», «Белкредо» в Новогрудке и в небольших швейных предприятиях. Последние получают все необходимые разрешения на эти работы в короткие сроки, а специалисты Министерства здравоохранения передают на производства точные лекала для пошива.

К слову, медицинские маски шьют не только для аптечной сети. Практически в каждом районе к этому процессу подключены комбинаты бытовых услуг, которые выпускают маски по заказу предприятий. Важный фактор нынешней ситуации в том, что сегодня нельзя остановить работу энергетических, газоснабжающих предприятий, организаций структуры ЖКХ и других сфер – их сотрудники каждый день работают с людьми, следят за оборудованием, встречаются с потребителями и посещают объекты. И в этой части для работников нужно максимально снизить риски. Важно, что руководство предприятий прилагает для этого все усилия. И структуры ЖКХ, автобусные парки, троллейбусные управления, другие организации напрямую работают с производителями, чтобы обеспечить своих сотрудников всеми необходимыми средствами защиты, антисептиками в том числе.

Недобросовестные слухи, которые распространяются в интернете, в частности в телеграмм-каналах – вынуждают людей проявить некое безволие, став заложниками ситуации, когда кажется, что надо скупать все подряд.

Сегодня надо сказать, что ажиотажный спрос, созданный на волне неблагоприятной эпидситуации, привел к тому, что в отдельных аптеках, те запасы, которые были сформированы в течение 2019 — начале 2020 года, оказались раскуплены. Причем часто без учета необходимости, а, скорее, впрок. Характерный признак времени — поддаться общему волнению, зациклиться на одном товаре и массово скупать. Так уже было с лимонами, с парацетамолом и так далее. В частности, в некоторых аптеках сегодня, например, тот же парацетамол может отсутствовать из-за ценовой политики: как наиболее недорогой вариант – препарат буквально раскупили. Но стоит отметить, вместе с тем, лекарственных средств, которые включают в себя тот же компонент парацетамола, и которые обладают даже более эффективным действием, сегодня в аптеках достаточно.

– Закономерно, что сейчас это количество медпрепаратов, все тех же масок, необходимо восполнить. Эта работа уже ведется. Несколько предприятий серьезно занялись этим процессом: за короткое время они наладили, а где надо перепрофилировали производственные линии, увеличили смены – этот спрос удастся в несколько ближайших дней разрешить. – отметил Виктор Пранюк. – Вдобавок, предприятия «Медтехника» и «Белфармация» часть защитных средств по договорам передает в центральные районные больницы, соответственно, дальше защитные средства распределяются во все регионы по нормам потребления и необходимости.

То же характерно и для обеспеченности области в части дезинфицирующих средств. Так, Гродненский ликеро-водочный завод начал производство в необходимом количестве дезсредств – они уже поступили в аптеки. По этому вопросу специалистами был проведен мониторинг аптечных сетей, как государственной, так и частной форм собственности – ажиотажа здесь нет.

Еще один момент, связанный с нынешней эпидситуацией, касается соблюдения режима самоизоляции. Эти вопросы постоянно мониторятся – специалисты провели уже более 80 рейдов. В большинстве своем граждане очень сознательно к этому относятся и соблюдают показания медиков и экспертов. Однако, отдельное внимание направлено сейчас на ответственное отношение к этому водителей большегрузов, находящихся в рейсах. Для безопасности и удобства определены специальные стоянки, где обеспечены все рекомендованные санитарно-эпидемические условия для остановки транзита. Случается, что водители стараются пройти мимо транзитных коридоров и меняют маршруты, как им удобно, нарушая рекомендации, стараются заехать домой, подвергая, тем самым, и себя, и своих близких безосновательному риску. Здесь уже нарушителей привлекают к административной ответственности.

Еще один вопрос, прозвучавший в ходе прямой линии, касался продления школьных каникул. В этом смысле важно понять, что это не просто удлиненный отдых для учащихся, а предложенные условия для продолжения учебы дома. Три недели большой период и надо заняться самообразованием. Особенно это актуально для учеников выпускных классов, у которых в этом году и централизованное тестирование и вступительные экзамены. Для них продленные каникулы то время, когда можно сконцентрироваться и мобилизовать знания, чтобы подготовиться к поступлению. Ресурсов сегодня очень много — система образования региона с помощью педагогов выстроила эффективную систему дистанционного обучения, консультаций и учебы, в том числе и с помощью учителей, и открытых онлайн-уроков.

#местное самоуправление
Дмитрий СМИРНОВ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еженедельно темы звонков, с которыми жители региона обращаются на прямую телефонную линию в облисполком, охватывают максимум сфер: от вопросов, касающихся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: ученые засняли удивительное морское существо длиной 47 метров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика