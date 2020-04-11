Вопросы ЖКХ, медицины и самообразования во время каникул. Прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк

Источник материала: Вороновская газета





Еженедельно темы звонков, с которыми жители региона обращаются на прямую телефонную линию в облисполком, охватывают максимум сфер: от вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства до разъяснений по тем или иным вопросам.

В эту субботу на телефонную линию в облисполком позвонили 25 человек из Гродно и районов области. В основном, жителей региона интересовали темы благоустройства, сферы ЖКХ, образования, медобслуживания, работа аптечной сети, наличие масок и дезинфицирующих средств, обращались звонившие также за разъяснениями в части соцобеспечения.

На сегодняшний день, как было разъяснено в ходе прямой телефонной линии, к пошиву защитных масок активно подключились крупные предприятия области. Сейчас их изготавливают на «Медлен», здесь, в частности, производство позволяет делать это на автоматических линиях и в больших объемах, также пошив происходит в компаниях «Конте Спа», «Макей», «Белкредо» в Новогрудке и в небольших швейных предприятиях. Последние получают все необходимые разрешения на эти работы в короткие сроки, а специалисты Министерства здравоохранения передают на производства точные лекала для пошива.

К слову, медицинские маски шьют не только для аптечной сети. Практически в каждом районе к этому процессу подключены комбинаты бытовых услуг, которые выпускают маски по заказу предприятий. Важный фактор нынешней ситуации в том, что сегодня нельзя остановить работу энергетических, газоснабжающих предприятий, организаций структуры ЖКХ и других сфер – их сотрудники каждый день работают с людьми, следят за оборудованием, встречаются с потребителями и посещают объекты. И в этой части для работников нужно максимально снизить риски. Важно, что руководство предприятий прилагает для этого все усилия. И структуры ЖКХ, автобусные парки, троллейбусные управления, другие организации напрямую работают с производителями, чтобы обеспечить своих сотрудников всеми необходимыми средствами защиты, антисептиками в том числе.

Недобросовестные слухи, которые распространяются в интернете, в частности в телеграмм-каналах – вынуждают людей проявить некое безволие, став заложниками ситуации, когда кажется, что надо скупать все подряд.

Сегодня надо сказать, что ажиотажный спрос, созданный на волне неблагоприятной эпидситуации, привел к тому, что в отдельных аптеках, те запасы, которые были сформированы в течение 2019 — начале 2020 года, оказались раскуплены. Причем часто без учета необходимости, а, скорее, впрок. Характерный признак времени — поддаться общему волнению, зациклиться на одном товаре и массово скупать. Так уже было с лимонами, с парацетамолом и так далее. В частности, в некоторых аптеках сегодня, например, тот же парацетамол может отсутствовать из-за ценовой политики: как наиболее недорогой вариант – препарат буквально раскупили. Но стоит отметить, вместе с тем, лекарственных средств, которые включают в себя тот же компонент парацетамола, и которые обладают даже более эффективным действием, сегодня в аптеках достаточно.

– Закономерно, что сейчас это количество медпрепаратов, все тех же масок, необходимо восполнить. Эта работа уже ведется. Несколько предприятий серьезно занялись этим процессом: за короткое время они наладили, а где надо перепрофилировали производственные линии, увеличили смены – этот спрос удастся в несколько ближайших дней разрешить. – отметил Виктор Пранюк. – Вдобавок, предприятия «Медтехника» и «Белфармация» часть защитных средств по договорам передает в центральные районные больницы, соответственно, дальше защитные средства распределяются во все регионы по нормам потребления и необходимости.

То же характерно и для обеспеченности области в части дезинфицирующих средств. Так, Гродненский ликеро-водочный завод начал производство в необходимом количестве дезсредств – они уже поступили в аптеки. По этому вопросу специалистами был проведен мониторинг аптечных сетей, как государственной, так и частной форм собственности – ажиотажа здесь нет.

Еще один момент, связанный с нынешней эпидситуацией, касается соблюдения режима самоизоляции. Эти вопросы постоянно мониторятся – специалисты провели уже более 80 рейдов. В большинстве своем граждане очень сознательно к этому относятся и соблюдают показания медиков и экспертов. Однако, отдельное внимание направлено сейчас на ответственное отношение к этому водителей большегрузов, находящихся в рейсах. Для безопасности и удобства определены специальные стоянки, где обеспечены все рекомендованные санитарно-эпидемические условия для остановки транзита. Случается, что водители стараются пройти мимо транзитных коридоров и меняют маршруты, как им удобно, нарушая рекомендации, стараются заехать домой, подвергая, тем самым, и себя, и своих близких безосновательному риску. Здесь уже нарушителей привлекают к административной ответственности.

Еще один вопрос, прозвучавший в ходе прямой линии, касался продления школьных каникул. В этом смысле важно понять, что это не просто удлиненный отдых для учащихся, а предложенные условия для продолжения учебы дома. Три недели большой период и надо заняться самообразованием. Особенно это актуально для учеников выпускных классов, у которых в этом году и централизованное тестирование и вступительные экзамены. Для них продленные каникулы то время, когда можно сконцентрироваться и мобилизовать знания, чтобы подготовиться к поступлению. Ресурсов сегодня очень много — система образования региона с помощью педагогов выстроила эффективную систему дистанционного обучения, консультаций и учебы, в том числе и с помощью учителей, и открытых онлайн-уроков.

Дмитрий СМИРНОВ https://grodnonews.by/