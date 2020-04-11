﻿ Десять лет назад Арямнов лишился золота чемпионата Европы. Помните его залет с наркотиками?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Десять лет назад Арямнов лишился золота чемпионата Европы. Помните его залет с наркотиками?

11.04.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

11 апреля 2010 года олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов выиграл золото домашнего чемпионата Европы, но очень скоро лишился медали из-за найденных в его допинг-пробе следов мариуханы. Тренер нацкоманды и сам Андрей настаивали, что то была не марихуана, а курительные смеси. SPORT.TUT.BY вспоминает хронику событий и высказываний о случившемся в разные годы — от «в первый раз слышу» до «думал, что это не наркотики».













Фото: Reuters, TUT.BY, Иван Уральский и Анастасия Жильцова для Goals.by.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 апреля 2010 года олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов выиграл золото домашнего чемпионата Европы, но очень скоро лишился медали из-за найденных...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисове начнут выпускать умную бумагу для хранения продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика