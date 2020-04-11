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Десять лет назад Арямнов лишился золота чемпионата Европы. Помните его залет с наркотиками?
Источник материала: Tut.by
11 апреля 2010 года олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов
Фото: Reuters, TUT.BY, Иван Уральский и Анастасия Жильцова для Goals.by.
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11 апреля 2010 года олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов выиграл золото домашнего чемпионата Европы, но очень скоро лишился медали из-за найденных...
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