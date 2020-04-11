Десять лет назад Арямнов лишился золота чемпионата Европы. Помните его залет с наркотиками?

Источник материала: Tut.by

11 апреля 2010 года олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов выиграл золото домашнего чемпионата Европы, но очень скоро лишился медали из-за найденных в его допинг-пробе следов мариуханы. Тренер нацкоманды и сам Андрей настаивали, что то была не марихуана, а курительные смеси. SPORT.TUT.BY вспоминает хронику событий и высказываний о случившемся в разные годы — от «в первый раз слышу» до «думал, что это не наркотики».

















































Фото: Reuters, TUT.BY, Иван Уральский и Анастасия Жильцова для Goals.by.