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С пасхальным благословением ко всем католикам завтра обратиться Папа Римский

11.04.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С пасхальным благословением ко всем католикам завтра обратиться Папа Римский

Завтра – эфир из Ватикана. С пасхальным благословением ко всем католикам обратиться Папа Римский.

Накануне крестный путь на площади Святого Петра в Ватикане прошел без прихожан. Да и духовенство было в минимальном составе. Площадь, которая каждое воскресенье в обычное время вмещает десятки тысяч паломников в этот раз полностью отражала суть Великой пятницы – самого скорбного дня перед Пасхой. Европа сейчас молится как это только возможно. В немецком Дюссельдорфе, например, службу провели в кинотеатре под открытым небом. При этом прихожане находились не больше, чем по двое в машинах.  Подкрепляют молитвы цифры – за последнюю неделю в четырех странах ЕС, максимально пострадавших от COVID-19 скорость распространения вируса снизилась на семь процентов в сутки.

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Завтра – эфир из Ватикана. С пасхальным благословением ко всем католикам обратиться Папа Римский. Накануне крестный путь на площади Святого Петра в Ватикане...
 
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