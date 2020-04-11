С пасхальным благословением ко всем католикам завтра обратиться Папа Римский

Источник материала: ОНТ

Завтра – эфир из Ватикана. С пасхальным благословением ко всем католикам обратиться Папа Римский.

Накануне крестный путь на площади Святого Петра в Ватикане прошел без прихожан. Да и духовенство было в минимальном составе. Площадь, которая каждое воскресенье в обычное время вмещает десятки тысяч паломников в этот раз полностью отражала суть Великой пятницы – самого скорбного дня перед Пасхой. Европа сейчас молится как это только возможно. В немецком Дюссельдорфе, например, службу провели в кинотеатре под открытым небом. При этом прихожане находились не больше, чем по двое в машинах. Подкрепляют молитвы цифры – за последнюю неделю в четырех странах ЕС, максимально пострадавших от COVID-19 скорость распространения вируса снизилась на семь процентов в сутки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram