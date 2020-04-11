|
С пасхальным благословением ко всем католикам завтра обратиться Папа Римский
Источник материала: ОНТ
Завтра – эфир из Ватикана. С пасхальным благословением ко всем католикам обратиться Папа Римский.
Накануне крестный путь на площади Святого Петра в Ватикане прошел без прихожан. Да и духовенство было в минимальном составе. Площадь, которая каждое воскресенье в обычное время вмещает десятки тысяч паломников в этот раз полностью отражала суть Великой пятницы – самого скорбного дня перед Пасхой. Европа сейчас молится как это только возможно. В немецком Дюссельдорфе, например, службу провели в кинотеатре под открытым небом. При этом прихожане находились не больше, чем по двое в машинах. Подкрепляют молитвы цифры – за последнюю неделю в четырех странах ЕС, максимально пострадавших от COVID-19 скорость распространения вируса снизилась на семь процентов в сутки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра – эфир из Ватикана. С пасхальным благословением ко всем католикам обратиться Папа Римский. Накануне крестный путь на площади Святого Петра в Ватикане...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)