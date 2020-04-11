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Фотофакт: ученые засняли удивительное морское существо длиной 47 метров
Источник материала: Партизан
Ученым Института океана Шмидта во время экспедиции на судне Falkor у западных берегов Австралии удалось заснять удивительное гигантское существо.
Как сообщает издание Daily Star, видео они выложили в соцсети Twitter. Это — сифонофора Apolemia, плавающая в воде в виде огромной спирали.
По оценкам исследователей, диаметр внешнего кольца сифонофоры составляет около 15 метров, а длина — примерно 47 метров, пишет
“Я принимала участие во множестве экспедиций, но никогда не видела ничего подобного… Большинство колоний сифонофор, которые мне встречались, были длиной 20 сантиметров, может быть — метр. И она не только массивна, колония демонстрирует потрясающее поведение — она охотится”, — прокомментировала пост доцент Университета Северной Каролины Ребекка Хелм.
Сифонофоры — отряд стрекающих из класса гидроидных. Они формируют колонии с общим телом, которое называется ценосарк. Каждый ценосарк содержит сотни и даже тысячи отдельных существ-клонов — зооидов. Сифонофоры — хищники. Питаются они мелкими организмами, ракообразными и рыбами.
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Ученым Института океана Шмидта во время экспедиции на судне Falkor у западных берегов Австралии удалось заснять удивительное гигантское существо.
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