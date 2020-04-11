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Команда Президента в 11-й раз стала победителем в любительском хоккейном турнире
Источник материала: ОНТ
Хоккейная команда Президента Беларуси победила хоккеистов Минской области со счётом 8:4 (2:3, 1:1, 5:0) во втором поединке финальной серии и выиграла XIII Республиканские соревнования среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Об этом
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Хоккейная команда Президента Беларуси победила хоккеистов Минской области со счётом 8:4 (2:3, 1:1, 5:0) во втором поединке финальной серии и выиграла XIII Республиканские...
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