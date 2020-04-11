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Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах

11.04.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 11 апреля на перекрестке улиц Войкова и Баранова.

Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах

ДТП на перекрестке улиц Войкова и Баранова. Фото: Александр КОРОБ

По словам водителя Hyundai, он двигался по улице Войкова со стороны швейной фабрики и перекресток пересекал на зеленый сигнал светофора. Автомобиль УАЗ с включенными проблесковыми маячками двигался по улице Баранова со стороны Универсального рынка. На перекрестке автомобили столкнулись. От удара автомобиль Hyundai развернуло.

Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах

Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах

Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах

Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах

Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах

–Когда подъезжал к перекрестку, увидел мигалки на УАЗе и только тогда услышал сирену. Пытался тормозить, но мы все равно столкнулись, – рассказал Intex-press водитель автомобиля Hyundai.

Водитель автомобиля УАЗ от комментариев отказался.

 
 
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  ДТП произошло 11 апреля на перекрестке улиц Войкова и Баранова. ДТП на перекрестке улиц Войкова и Баранова. Фото: Александр КОРОБ По словам водителя Hyundai, он...
 
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