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Милицейский УАЗ и Hyundai столкнулись в Барановичах
11.04.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло 11 апреля на перекрестке улиц Войкова и Баранова.
ДТП на перекрестке улиц Войкова и Баранова. Фото: Александр КОРОБ
По словам водителя Hyundai, он двигался по улице Войкова со стороны швейной фабрики и перекресток пересекал на зеленый сигнал светофора. Автомобиль УАЗ с включенными проблесковыми маячками двигался по улице Баранова со стороны Универсального рынка. На перекрестке автомобили столкнулись. От удара автомобиль Hyundai развернуло.
Фото: Александр КОРОБ
–Когда подъезжал к перекрестку, увидел мигалки на УАЗе и только тогда услышал сирену. Пытался тормозить, но мы все равно столкнулись, – рассказал Intex-press водитель автомобиля Hyundai.
Водитель автомобиля УАЗ от комментариев отказался.
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ДТП произошло 11 апреля на перекрестке улиц Войкова и Баранова. ДТП на перекрестке улиц Войкова и Баранова. Фото: Александр КОРОБ По словам водителя Hyundai, он...
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